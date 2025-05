Au programme de cette compétition, le tandem Caroline Poggi et Jonathan Vinel, qui présentera la version VR de son court métrage La fille qui explose VR, produit par Atlas V. Autre société de production familière des festivals, Floréal présentera In the Current of Being de Cameron Kostopoulos, dans la foulée de sa présentation au festival SXSW à Austin.

Enfin, ce sera la première mondiale de Lili de Navid Khonsari, produit en France par Alambic Production.

La fille qui explose VR Lili

Hors compétition, ce sera la première mondiale de Chez moi, réalisé par Victoria Yakubova et Frédéric Le Louêt, et produit par Olma Djon Productions.

Enfin, une section Focus permettra de son côté un rattrapage d’œuvres ayant bien circulé à travers le monde, dont 4 œuvres françaises parmi les 5 retenues, signe de la grande vitalité de la création françaises dans le domaine de l'immersif :

Le jury en charge de récompenser la meilleure œuvre est composé de : Luc Jacquet, son président, Laurie Anderson, Tania De Montaigne, Martha Fiennes et Tetsuya Mizuguchi.

Lancement du Marché Immersif

Pour sa première année, on saluera le lancement du Marché Immersif, qui se tiendra du 13 au 19 mai. Il a pour ambition de réunir à Cannes une soixantaine de curators du monde entier dans le cadre du Curator Network.

Situé, à la Pantiero, entre le bateau Art Explora et le Village Innovation, le Marché Immersif proposera des sessions de pitch, des workshops et des événements exclusifs conçus pour mettre en relation des détenteurs

de catalogues d’œuvres immersives avec des curateurs de musées, des responsables de lieux culturels et des programmateurs de parcs d’attraction à la recherche d’expériences immersives novatrices.

Parallèlement, les Immersive Spotlights proposeront une série de conférences, d’ateliers pratiques et de rencontres professionnelles, favorisant le dialogue entre les experts de l’immersion

et des acteurs clés de secteurs connexes tels que l’intelligence artificielle générative, les arts du spectacle, la gastronomie et bien d’autres encore.

Unifrance organisera une session de portraits des réalisateurs d’œuvres françaises des différentes sélections, afin de promouvoir les visages de la création immersive.