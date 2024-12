I - Festivals de cinéma spécialisés animation : focus longs-métrages

Lors de ce prestigieux festival japonais dédié à l’animation, le film Sirocco et le royaume des courants d’air de Benoît Chieux s’est vu décerner le Grand Prix dans la catégorie Concours de longs-métrages.

En parallèle, plusieurs courts métrages ont brillé dans différentes catégories de la compétition : Papillon de Florence Miailhe et Beautiful Men de Nicolas Keppens, sélectionnés dans la catégorie A Slice of Society" Papillon remporté le prix.

Dans la catégorie Contemporary Tales ont été primés Misérable Miracle de Ryo Orikasa et Wander to Wonder de Nina Gantz. La Voix des sirènes de Gianluigi Toccafondo représentait la France (et l'Italie) dans la section Fictive World, tandis que D’une peinture... à l’autre de Georges Schwizgebel figurait dans la section Visual Poetry.

Au Canada, le festival de référence pour l’animation a couronné le film Flow de Gints Zilbalodis dans la catégorie Grand Prix du long métrage d'animation, renforçant la reconnaissance internationale de cette œuvre singulière, déjà présentée à Cannes.

En compétition internationale de courts-métrages, plusieurs œuvres ont été récompensées : La Voix des sirènes (Grand Prix), Beautiful Men (Prix de la meilleure animation narrative), Bernacles (Prix du meilleur décor) et Glass House (Prix de la meilleure technique d'animation).

Ce festival suisse a mis en avant une sélection diversifiée de films. Dans la catégorie des longs-métrages hors compétition, Flow de Gints Zilbalodis, Linda veut du poulet ! de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, et Sauvages de Claude Barras ont captivé le public.

La compétition courts a également mis en lumière plusieurs œuvres françaises, confirmant le dynamisme de l'animation française dans ce format. Le Grand Prix Animatou a été décerné à Wander to Wonder de Nina Gantz, tandis que Les Nœuds du destin a remporté le Prix Doc'Anim, Une guitare à la mer le Prix du public pour la compétition suisse, Frite sans maillot le Prix Pistache, et Beurk ! le Prix Artopie.

En Corée du Sud, plusieurs longs-métrages français ont été sélectionnés pour le Concours international : Angelo dans la forêt mystérieuse de Vincent Paronnaud et Alexis Ducord, Silex and the City, le film de Jul et Jean-Paul Guigue, Sauvages de Claude Barras et Slocum et moi de Jean-François Laguionie, ce dernier e voyant décerner le Special Distinction Prize.

Côté courts, Wander to Wonder a remporté le Prix du jury en compétition internationale.

Au Animation is Film Festival, qui s'est dérouléà Los Angeles en octobre, les productions françaises se sont illustrées en compétition officielle, avec notamment Anzu, chat-fantôme et Flow, qui a remporté le Grand Prix du Jury.

Dans la catégorie des courts-métrages, Wander to Wonder s’est vu attribuer le Grand Prix du Jury.

La 16e édition du Festival International d'Animation et d'Art de la Bande Dessinée ReA s'est tenue à Erevan du 20 au 26 octobre, marquée par une forte présence française.

Parmi les longs métrages en compétition figuraient Flow (qui a reçu le Valentin Podpomogov Award du meilleur concept de film d’animation), Anzu, chat-fantôme, La Plus Précieuse des marchandises, Slocum et moi et Angelo dans la forêt mystérieuse. Deux films français ont également été mis à l’honneur lors des projections spéciales : La Sirène et Sirocco et le royaume des courants d’air.

La France a particulièrement brillé dans les catégories courts-métrages et films de fin d'études, avec des œuvres telles que Papillon de Florence Miailhe (Prix du meilleur court-métrage).



Retour sur la première édition du Festival International Gbaka Animation (FIGA)

Du 25 au 27 octobre, le Togo a accueilli la première édition du FIGA à l’Institut Français de Lomé, qui s’est démarquée par un hommage vibrant à Kirikou et la sorcière, en présence de son réalisateur Michel Ocelot. Ses œuvres, aux côtés du long-métrage Gus, petit oiseau, grand voyage, ont émerveillé un public enthousiaste, affirmant le rôle prometteur du FIGA dans le paysage culturel togolais.

Lors de sa 62e édition, du 15 au 23 novembre, le FICX a mis à l’honneur l’animation française. Sauvages de Claude Barras a brillé avec des nominations dans les catégories Esbilla et Enfants Terribles, témoignant de son impact auprès de publics variés. Et La Vie, en gros de Kristina Dufková a représenté l’animation française aux Europa Film Festivals Award – Europa Joven.

Sauvages



II - Manifestations Unifrance: MyMetaStories et MyFrenchAnimationDays (MyFAD)

MyMetaStories : Un succès immersif !

La 2ᵉ édition de MyMetaStories, organisée par Unifrance avec le soutien du programme Creative Europe MEDIA, s'est achevée en beauté. Du 11 octobre au 3 novembre 2024, ce festival européen, innovant et numérique, a mis en avant 20 films, dont 8 courts-métrages d'animation parmi lesquels 3 films français : Au revoir Jérôme !, Boom et Mondo Domino.

Le clou de l'événement ? Une expérience immersive dans Minecraft®, du 18 au 21 octobre, offrant une nouvelle dimension à l’animation !



MyFrenchAnimationDays (MyFAD) : Une nouvelle célébration de l’animation !

La première édition de MyFrenchAnimationDays (MyFAD) s’est déroulée du 11 au 31 octobre 2024, en lien avec la Journée mondiale de l’animation et la Fête du cinéma d’animation en France, et en partenariat avec l’AFCA et l’ASIFA.



• Deux 'online talks'

• Des séances spéciales

Elles ont permis d'offrir un large éventail de films d'animation français à divers publics internationaux :

Sirocco et le royaume des courants d’air en Norvège (12/10) : Projection au Nordisk Film Kino, avec introduction par le responsable du doublage de Nordubb company et Josfine, la jeune voix du personnage principal âgé de 6 ans pendant le doublage.

Mars Express au Royaume-Uni (12/10) : Projection au Ciné Lumière II, accueillant un public d’adultes passionnés d’animation et de science-fiction.

Sirocco et le royaume des courants d’air en Pologne (13/10) : Projection gratuite pour environ 150 enfants issus de cinq écoles bilingues de Varsovie et leurs enseignants. La séance, introduite par le réalisateur Rafael Lewandowski, s'est conclue par un atelier artistique et un goûter.

La Sirène au Royaume-Uni (24/10) : Projection à l’Institut Français de Londres, précédée d’une interview de la réalisatrice Sepideh Farsi. L'Institut Français envisage une nouvelle projection début 2025 pour toucher un public plus large.

Flow en Italie (3/11) : Première en quasi simultané à Rome et Milan. Les deux événements ont connu un grand succès, les deux cinémas affichant presque complet.



• Des ateliers découvertes

À travers un dossier clé en main spécialement conçu pour les enseignants, MyFAD a invité les classes de maternelle et primaire à plonger dans l’univers de l’animation à travers des activités interactives et pédagogiques basés sur 4 séries populaires : Edmond et Lucy, Gigantosaurus, Simon (SuperLapin) et Zig et Sharko.



Par ailleurs, un jeu-concours a été proposé aux classes participantes à l’issue duquel, lors des Rendez-vous d'Unifrance à Paris 2025, un jury se réunira pour délibérer et récompenser les gagnants. Ce jury comprend :

Vicky Schroderus (Représentante de YLE, la chaîne de télévision publique finlandaise)

Frank Dietz (Représentant de Super RTL, la chaîne de télévision allemande dédiée à l'animation pour enfants)

Telidja Klai (Représentante de VRT, la chaîne de télévision publique flamande)

Mickaël Marin (Directeur du MIFA)

Isabelle Vanini (Représentante de l'AFCA)





III - Événements professionnels (marchés et rencontres)



Cartoon Forum

Pour sa 35e édition, le Cartoon Forum, rendez-vous incontournable de la coproduction et du pitch pour les séries d’animation, a permis de dévoiler 75 projets de séries animées issues de 20 pays, la France étant le 1er pays avec 36 projets. Près de 1 000 professionnels issus de 42 pays ont participé à cette édition, et 485 sociétés étaient représentées au total, dont 551 participants français et 173 sociétés françaises.



Les projets français ont dominé dans les coproductions européennes les plus fréquentées, avec des œuvres telles que « A Lamb's Stew » (La Cabane Productions), "Esther » (Sacrebleu Productions), « Gaby & La Brigade des Mers » (Something Big), « Mia Moké » (Special Touch Studios & Creative Touch Studios), « Harmony » (Fantabulous), et « Once there was... » (Bagan Films), illustrant l’impact notable de la France dans le paysage de l’animation collaborative en Europe.

Les projets français ont aussi attiré une attention marquée des acheteurs lors des sessions de pitch les plus suivies. Parmi eux, « Master of the Unicorns » (Cyber Group Studios), « Le Loup en Slip » (KMBO & Les Films de l'Arlequin), « Perdus dans le futur » (Ellipse animation), « A Lamb's Stew » (La Cabane Productions & Thuristar), « Bonjour les ancêtres ! » (dandelooo), « Le Tour de Frousse » (Samka Animation), « Mary & Franky » (Media Valley), « Ma Vie est un Manga » (Brain Comet & Blue Spirit), « La Famille Shrimp » (Autour de Minuit), « H.O.M.E » (TeamTO), et « Bin Buddies » (Millimages) illustrent l’innovation française et ont bénéficié d'une forte présence d'acheteurs.



Les Cartoon Tributes sont devenus au fil des ans une distinction incontournable dans l’industrie de l’animation européenne, avec des récompenses prestigieuses décernées aux entreprises qui participent activement au développement du secteur.

Cette année, la chaîne ARTE a remporté le prix de Diffuseur de l'Année, confirmant son rôle clé dans la diffusion et la promotion de l'animation européenne.



Rencontres de Fontevraud / NEF Animation

Les Rencontres de Fontevraud, organisées par NEF Animation les 18 et 19 octobre ont mis à l’honneur :



MIP Junior

"Les Minus" de MIAM! Animation s'est classé en tête des programmes les plus visionnés, marquant un changement notable par rapport à l'année précédente, où les productions anglo-saxonnes dominaient le classement. Cette année, deux séries françaises se sont hissées sur le podium : "Les Minus" (1ère place, MIAM! Animation) et "Les Borrowers" (3e place, Blue Spirit). Six séries françaises au total se sont distinguées dans le Top 20, incluant Belfort & Lupin (6e place, Ellipse animation), "Les Trois Bricochons" (9e, Xilam Animation), "Goat Girl" (10e, MIAM! & Daily Madness Productions), et "Les Gardes Chimères" (17e, Monello Productions).



Animation is Film : Cocktail Unifrance à Los Angeles

Le Festival international du film d'animation d'Annecy et Unifrance ont organisé leur Animation is Film Cocktail Reception à Los Angeles le dimanche 20 octobre à l’Hollywood Roosevelt Hotel. Cet événement a rassemblé les professionnels de l’industrie de l’animation mondiale.

Côté programmation, les longs métrages Anzu, chat-fantôme, et Flow, ainsi que les courts métrages Bernacles, Beautiful Men, Nube, Wander to Wonder et Beurk ! ont fait partie de la sélection française. Le court métrage Wander to Wonder a remporté le Grand Jury Prize 2024.





New Waves et la puissance de la coproduction

Le 12 octobre, plusieurs sociétés de production françaises ont participé au programme New Waves, organisé à Londres par le CNC, l'Institut Français du Royaume-Uni et le BFI. Ce programme, soutenu par Unifrance, a réuni douze sociétés de production françaises et 20 sociétés de production britanniques actives dans les domaines de la fiction et de l’animation. Il témoigne de la volonté des pouvoirs publics et des producteurs britanniques et français de travailler ensemble et de consolider leurs liens malgré le Brexit.

Au sein de la délégation française, plusieurs sociétés se sont distinguées avec des projets d'animation internationaux en coproduction avec des partenaires européens clés :

Andarta Pictures a présenté "Tricotown", une série en coproduction avec le studio britannique Second Home Studios, renforçant les liens créatifs entre la France et le Royaume-Uni. Leur projet "Ewilan’s Quest" est en coproduction avec APC Kids pour les territoires EMEA et Bejuba pour les États-Unis et l’Amérique latine.

a présenté "Tricotown", une série en coproduction avec le studio britannique Second Home Studios, renforçant les liens créatifs entre la France et le Royaume-Uni. Leur projet "Ewilan’s Quest" est en coproduction avec APC Kids pour les territoires EMEA et Bejuba pour les États-Unis et l’Amérique latine. Blue Spirit, société reconnue pour ses collaborations internationales, recherche des coproductions britanniques pour des projets tels que "Gisèle and her Little Monsters", et travaille déjà avec des partenaires européens sur la saison 3 d'"Alice & Lewis", diffusée en France, Italie, Espagne et au-delà.

société reconnue pour ses collaborations internationales, recherche des coproductions britanniques pour des projets tels que "Gisèle and her Little Monsters", et travaille déjà avec des partenaires européens sur la saison 3 d'"Alice & Lewis", diffusée en France, Italie, Espagne et au-delà. Les Films d'Ici Méditerranée poursuit son succès en coproduction avec des pays comme la Belgique et l'Espagne pour des films tels que Josep et They Shot the Piano Player, ainsi que pour la série éducative "Animals in a Nutshell", financée par des fonds régionaux français, et "Désert", développé avec des soutiens européens, notamment de Pictanovo en France.

poursuit son succès en coproduction avec des pays comme la Belgique et l'Espagne pour des films tels que Josep et They Shot the Piano Player, ainsi que pour la série éducative "Animals in a Nutshell", financée par des fonds régionaux français, et "Désert", développé avec des soutiens européens, notamment de Pictanovo en France. Oble Studios développe "Fata Morgana", un thriller d’animation en coproduction avec des partenaires d’Europe centrale, renforçant les liens entre la France et cette région, pour un projet qui allie modernité et histoire.



Ces partenariats européens illustrent l’importance des coproductions internationales pour propulser l’animation française sur la scène mondiale.

IV - Cérémonies internationales

Un belle moisson aux Emile Awards 2024 pour Portrait de famille !

La France a brillé aux Emile Awards 2024, avec la victoire de Portrait de Famille du film, film d'animation avec des marionnettes réalisé par la cinéaste croate Lea Vidaković. Ce court-métrage, une coproduction entre la France (Vivement Lundi !), la Croatie (Adriatic Animation), et la Serbie (Biberche Productions), a remporté les prix du Meilleur design sonore et de la Meilleure musique.

La cérémonie, qui s’est tenue le 23 septembre 2024 au théâtre Apollon d'Hermoupolis sur l’île grecque de Syros, marque le retour en force des Emile Awards après une pause liée à la pandémie.



En route pour les Oscars ?

Avec déjà 20 prix internationaux, Portrait de famille continue de faire sensation. Après avoir remporté le Rigo Mora Award au Festival International de Guadalajara en juin dernier, le film est désormais en lice pour une nomination aux Oscars 2025.



Focus sur les films français en compétition aux European Film Academy (EFA) Awards 2024

L'animation française a brillé aux European Film Awards (EFA) 2024, avec quatre films en compétition sur dans la catégorie Meilleur long-métrage d'animation, récompensant Flow de Gints Zilbalodis (coproduction Lettonie, France, Belgique), superbe récit d'aventures post-catastrophe.

Trois autres films de cette catégorie étaient également des coproductions françaises : La Vie, en gros de Kristina Dufková (République tchèque, France, Slovaquie), récit d'un jeune garçon passionné de cuisine, Sauvages de Claude Barras (Suisse, France, Belgique), regard percutant sur les conflits environnementaux en Amazonie, et They Shot the Piano Player de Fernando Trueba & Javier Mariscal (coproduction Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Pérou), récit documentaire de la disparition d'un musicien dans l'Argentine des années 70.

Autant d'œuvres singulières qui renforcent l'impact du cinéma d'animation français sur la scène européenne.



L'animation française brille aux International Emmy Awards 2024

L’animation française était présente aux International Emmy Awards avec une nomination pour Mystery Lane dans la catégorie Animation pour enfants.

Créée par Antoine Rodelet et Josselin Charier et produite par Hari International, cette série suit les aventures de Clever, une cochonne d’Inde brillante, et de son frère Bro, qui mènent des enquêtes mystérieuses dans les rues de Londres.

Cette nomination témoigne, une fois de plus, du dynamisme et de la créativité de l’animation française, reconnue mondialement pour son excellence.

Mystery Lane