C'est donc En fanfare, le nouveau film d'Emmanuel Courcol, qui reçoit ce sixième Audience Award (après Les Éblouis en 2020, Petite fille en 2021, En corps en 2022, Pour la France en 2023 et Le Règne animal en 2024).

Pour rappel, le Audience Award est décerné par les spectateurs du festival, invités à noter les films à l'issue des séances. À l'issue du festival, l'un de ces spectateurs tiré au sort a remporté, grâce au soutien d'Air France, un A/R pour 2 personnes pour Paris.

Cette 30e édition a également vu la remise du 4e Best Emerging Filmmaker Award au film Hiver à Sokcho, de Koya Kamura, prix visant à attirer l'attention sur le point de vue cinématographique unique des cinéastes français émergents (seuls les premiers et seconds films étaient considérés), et leur interprétation des identités nouvelles et diverses de la France.

Hiver à Sokcho a été présenté en première mondiale au TIFF (Festival international du film de Toronto). Le jury étudiant a salué l'exploration de l'identité française, le lien spirituel particulier entre les deux personnages principaux de culture différentes, la chaleur et l'utilisation créative d'intermèdes animés, qualifiant le film de « début impressionnant ».

En l'honneur de cette 30e édition du festival, un Prix exceptionnel du 30e anniversaire a été créé, et a été décerné à au film Les Fantômes, de Jonathan Millet, dans lequel un ancien prisonnier du régime syrien est déterminé à confronter son tortionnaire, retrouvé dans un tout autre contexte. Ce prix a également été salué par le jury étudiant, qui a salué la "tension précieuse et rare" du film, son humanité dans le traitement de l'histoire d'un réfugié syrien, ainsi que ses éléments stylistiques "audacieux" et "expérimentaux".





Enfin, signalons que les ventes de billets de cette 30e édition ont encore augmenté cette année, avec des projections très fréquentées : plus de 8 500 billets délivrés, parmi lesquels 467 pour les projections scolaires. 150 personnes ont assisté aux conférences, dont l'accès était gratuit. Sur les 23 longs-métrages de la programmation de cette année, plus de la moitié étaient réalisés par des femmes, quatre étaient des premiers longs-métrages, et huit cinéastes avaient déjà présenté des films lors des éditions précédentes de Rendez-Vous.