Unifrance : Comment ces documentaires sur Alexandre Mattiussi et Simon Porte Jacquemus s’inscrivent-ils dans votre catalogue ?

Joséphine Létang Joséphine Létang : Nous sommes ravis d’avoir ces films dans notre catalogue, qui s’inscrivent dans un line-up riche et varié autour de la mode. Ces portraits offrent un regard intime sur le parcours et la vision de ces deux créateurs emblématiques de la scène contemporaine. Ils viennent compléter une sélection de documentaires mettant en lumière les grandes figures de la mode ainsi que l’image du luxe français, un savoir-faire qui continue de fasciner le public international.



Ces documentaires plongent dans les coulisses de la création de la prochaine collection d’AMI, et dans la préparation du défilé de Jacquemus, tout en revenant sur l’histoire de la création de ces marques. Quels sont les points communs et les singularités de ces documentaires ?

JL : Tous deux offrent un accès exclusif à l’envers du décor de la mode ainsi qu'un regard intime sur deux créateurs qui redéfinissent les codes du luxe contemporain. "AMI" plonge dans le processus de création d’Alexandre Mattiussi, révélant son exigence, son authenticité et sa volonté d’habiller une génération avec style et simplicité. "Jacquemus" retrace la success-story de Simon Porte Jacquemus à travers dix ans d’archives inédites et une immersion dans les coulisses de son dernier défilé, dévoilant une approche audacieuse et une indépendance qui bouscule les codes du luxe.

Ces portraits captivants permettent d’approcher au plus près ces personnalités charismatiques et leur processus créatif, séduisant ainsi un large public international passionné par le luxe, le design et l’innovation, grâce à des contenus exclusifs et premium sur l’univers de la mode.



Les marques AMI et Jacquemus, ainsi que la mode française en général, connaissent un grand succès à l’international. Quels sont les atouts de ces documentaires pour séduire le public international et s’exporter dans le monde ?

JL : Ils mettent chacun en lumière l’influence de la culture française sur la mode et la mise en scène spectaculaire des défilés. "Jacquemus" nous transporte dans des lieux iconiques, comme les champs de lavande de Provence ou le château de Versailles, tandis qu’"AMI" recrée l’ambiance d’un immeuble parisien au cœur de la nuit pour son dernier défilé. Ces décors sublimes, tout en affirmant leur modernité et leur vision unique, font littéralement voyager et rêver le spectateur.

Les marques AMI et Jacquemus bénéficient d’immenses communautés sur les réseaux sociaux, c'est un autre atout majeur qui renforce l’attractivité des documentaires et leur potentiel d’exportation.

"Jacquemus" bénéficie également de témoignages exclusifs de célébrités internationales comme Eva Longoria, Victoria et David Beckham, Gigi Hadid, Monica Bellucci, Aya Nakamura, Emily Ratajkowski et Rihanna, qui partagent leur admiration pour la marque et son créateur. De son côté, "AMI" met en scène des icônes telles que Laetitia Casta, Diane Kruger et Lou Doillon, qui défilent pour la marque et incarnent son élégance intemporelle.

Avec un accès exclusif aux coulisses de la mode, des images spectaculaires et des intervenants de renom, ces documentaires offrent un contenu premium parfaitement calibré pour séduire les diffuseurs à la recherche de programmes sur le luxe, la création et l’influence mondiale des grandes maisons de mode.



Dans quels territoires et contextes ces deux documentaires ont-t-ils déjà pu rencontrer leur public jusqu’à présent, notamment à l’international ?

JL : Ils ont déjà été acquis par plusieurs territoires à l’international. "Jacquemus" a été vendu en Europe de l’Est, dans la région MENA, aux États-Unis et au Portugal, tandis qu’"AMI" a été acquis par des diffuseurs aux États-Unis et au Moyen-Orient. L’intérêt pour ces films reste fort, et "AMI" bénéficie notamment d’une large communauté de fans en Asie, ce qui en fait un marché prometteur.

Alexandre Mattiussi, AMI : naissance d’une collection