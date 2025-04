Le programme Match Me! permet aux producteurs participants d’élargir l’horizon de leurs collaborations, relations et partenariats : une étape essentielle pour celles et ceux qui souhaitent comprendre comment évoluer dans l’univers passionnant de la (co)production internationale.

Match Me! 2025 aura lieu du 8 au 10 août. Le programme prévoit des rencontres individuelles et des activités de réseautage sur mesure avec des partenaires potentiels, dans le but de renforcer les relations et les intérêts mutuels, d’identifier d’éventuels coproducteurs et de consolider la visibilité internationale des producteurs.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du soutien d’Unifrance pour faciliter le passage du court au premier long-métrage.

Date limite pour le dépôt de candidatures : 6 mai 2025 à 18h (CEST)

Critères d’éligibilité

La société de production doit être adhérente à Unifrance sur l’année en cours

Avoir produit ou coproduit au moins quelques courts-métrages et pas plus d’un long-métrage de fiction ou documentaire

Vous souhaitez élargir votre réseau international

Conditions

Le partenariat prévoit la prise en charge du programme, de 4 nuitées pour les 3 producteurs sélectionnés, et de 3 déjeuners networking organisés par le festival.

Le transport restera à la charge des participants.

Les producteurs sélectionnés s’engagent à être présents à l’entièreté du programme, aux activités et sur les dates prévues (du 8 au 10 aout 2025). Les candidatures sont à envoyer ici

Contact Unifrance : tiziana.degidio@unifrance.org

Contact Locarno : locarnopro@locarnofestival.ch