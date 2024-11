Dans le cadre de cette 37e édition, la France continue de briller et de maintenir sa forte présence avec 45 productions et coproductions, comprenant courts-métrages, longs-métrages et œuvres immersives, sur un total de 300 films présentés. Dix documentaires français totalement inédits seront présentés cette année en première mondiale, dont 3 en compétition internationale.

Ce succès vient témoigner une nouvelle fois de la vitalité, de l’engagement et de la grande diversité du documentaire français sur le plan international.



Le volet professionnel du festival, qui inclut un marché de coproduction, des sessions de networking ainsi que des présentations de projets en développement, se tiendra du 14 au 18 novembre et sera l’occasion pour les professionnels du secteur d’explorer les nouvelles tendances du marché.



Comme chaque année, Unifrance accompagnera les films et professionnels français tout au long du festival en proposant des dispositifs d’aide spécifiques pour soutenir la présence des producteurs et réalisateurs français, tels que l’AIP (Aide individuelle à la promotion), les aides au voyage en partenariat avec La Scam (aides réservées aux réalisateurs et réalisatrices), et la diffusion d’un support de communication invitant à retrouver l’ensemble des productions et coproductions françaises en sélection à l’IDFA cette année, référencées sur le site d’Unifrance.



Unifrance organisera également un moment privilégié de networking, avec son traditionnel cocktail en partenariat avec La Scam et la Région Grand-Est, qui se tiendra le dimanche 17 novembre 2024 et réunira les équipes françaises, et les professionnels français et étrangers.



Une délégation Unifrance sera présente à Amsterdam du 15 au 18 novembre 2024. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Johanna von Hessen : johanna.vonhessen@unifrance.org

->> Toutes les sélections de l'IDFA 2024 sont à retrouver sur le site officiel