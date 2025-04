Festival incontournable pour les professionnels, NewImages organise :

, qui proposent des conférences et des ateliers sur des thématiques variées, et permettent un approfondissement de la réflexion sur les sujets artistiques, technologiques et sociétaux. le XR Market, dédié aux projets en cours de production comme à ceux en distribution.



Et pour faire le pont entre les professionnels et le public, une quinzaine d’œuvres immersives seront présentées en compétition. Un programme hors compétition sera dédié au thème “Altérités”.



Unifrance organise une journée d’initiation à la XR pour ses membres le mercredi 9 avril, et est partenaire du cocktail Paris XN Days.

La sélection française au 8e NewImages

XR Competition



Hors Compétition

