Dernier rendez-vous annuel dans le calendrier des manifestations dédiées au format court, le Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence, qui se déroulera du 2 au 6 décembre, a toujours su fidéliser son public grâce à une programmation ambitieuse et exigeante. 75 films, venant de tous les continents, concourent cette année en compétition.
Unifrance félicite les équipes des 27 films français (ou coproduits) et remettra un prix à l’un d’entre eux dans chaque catégorie.
43e compétition internationale
Vaste panorama du court-métrage contemporain, la sélection française est représentée par 18 films. L’un d’eux recevra le Prix Unifrance de la compétition internationale.
- Ira de Rozenn Busson
- Au bain des dames de Margaux Fournier
- Big Boys Don't Cry de Arnaud Delmarle
- Cœur Bleu de Samuel Suffren
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Headstrong de Mohamed Kamal Alavi
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- La Fille à la recherche de la cabane de Phane Montet
- Le Bateleur de Jennifer Fanjeaux
- Mardochi de Lucas Gloppe
- Mimosa / Natte de Léonard Dadin
- No Skate! de Guil Sela
- Samba infinie de Leonardo Martinelli
- Soixante-sept millisecondes de fleuryfontaine, Galdric Fleury, Antoine Fontaine
- Son seul de Théo Vincent Suzzoni
- The Spectacle de Bálint Kenyeres
- The Weight of Light de Anna Hints
- Une fugue de Agnès Patron
11e compétition expérimentale
À chacun sa manière d’apprécier ce genre avant-gardiste qui invite à vivre des expériences visuelles et sonores aux formes singulières, aux univers narratifs à rebours des normes traditionnelles. Unifrance remettra le Prix Unifrance de la compétition expérimentale à l’un des 9 films français de cette compétition.
- Érographie de David Matarasso
- Archéologie du désir lesbien de Camille Zéhenne
- Casa de Sofia Sotello Rico
- Glass House de Boris Labbé
- L'mina de Randa Maroufi
- Les Fenêtres de Elsa Pennachio, Étienne De Villars
- Qui a tué Narin G**** ? de Ayce Kartal
- Sous les feuilles 1 de Claude Ciccolella
- île tête nue de Aitor Ibañez
Aux côtés des films en compétition, trois cartes blanches :
➤ La Distributrice de films : les nouveaux cinémas canadiens
➤ Ardèche Images : courts-métrages de fin d’études du Master Documentaire de Lussas
➤ Centre audiovisuel Simone de Beauvoir : histoire filmique des engagements féministes
Le 27e Marché du film – 3-5 décembre
Lieu de rendez-vous professionnels propices à la création et à l’émergence de nouveaux projets :
➤ Vidéothèque permettant d’accéder à la totalité des films inscrits pour ouvrir des perspectives d’achat, de distribution et de diffusion
➤ Espace de convivialité pour planifier des rendez-vous et établir des relations professionnelles pour l’avenir
➤ Rencontres professionnelles organisées en collaboration avec les institutions et partenaires afin d’échanger sur les dynamiques du secteur et découvrir les dispositifs d'aide.
