43e compétition internationale

Vaste panorama du court-métrage contemporain, la sélection française est représentée par 18 films. L’un d’eux recevra le Prix Unifrance de la compétition internationale.



11e compétition expérimentale

À chacun sa manière d’apprécier ce genre avant-gardiste qui invite à vivre des expériences visuelles et sonores aux formes singulières, aux univers narratifs à rebours des normes traditionnelles. Unifrance remettra le Prix Unifrance de la compétition expérimentale à l’un des 9 films français de cette compétition.

Aux côtés des films en compétition, trois cartes blanches :

➤ La Distributrice de films : les nouveaux cinémas canadiens

➤ Ardèche Images : courts-métrages de fin d’études du Master Documentaire de Lussas

➤ Centre audiovisuel Simone de Beauvoir : histoire filmique des engagements féministes

Le 27e Marché du film – 3-5 décembre

Lieu de rendez-vous professionnels propices à la création et à l’émergence de nouveaux projets :

➤ Vidéothèque permettant d’accéder à la totalité des films inscrits pour ouvrir des perspectives d’achat, de distribution et de diffusion

➤ Espace de convivialité pour planifier des rendez-vous et établir des relations professionnelles pour l’avenir

➤ Rencontres professionnelles organisées en collaboration avec les institutions et partenaires afin d’échanger sur les dynamiques du secteur et découvrir les dispositifs d'aide.