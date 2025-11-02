My French Stories, un nouveau nom qui reflète la mission d'Unifrance : partager la richesse et la diversité de la création française en mettant en avant les films, les programmes audiovisuels et les artistes français à travers le monde.

Ce changement de nom s’inscrit dans la mise en place de la nouvelle stratégie éditoriale d'Unifrance en direction des publics locaux dans le monde.

L'objectif est de mieux valoriser et promouvoir la diversité de la création cinématographique et audiovisuelle française en s’appuyant sur une identité numérique plus inclusive, et plus proche des publics à l'international.

Retrouvez désormais Unifrance sur Instagram, Facebook, TikTok

et YouTube sous le nom @MyFrenchStories