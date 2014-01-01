Dans le court métrage Le Film que nous tournerons au Groenland, Sébastien Betbeder s'associe aux acteurs Thomas Blanchard et Thomas Scimeca pour imaginer un tournage de film à Kullorsuaq, au coeur du Groenland, d'ici un an. Ensemble, ils vont s'atteler à l'écriture d'un scénario, esquissant les bases de ce qui pourrait arriver à Ole et Adam, les deux amis groenlandais présentés pour la première fois dans Inupiluk, mais sans vraiment savoir où leur histoire les mènera....

En trois films, deux courts-métrages puis un long-métrage, Sébastien Betbeder explore à la fois le Grand Nord et les rapports entre cinéma et réalité. Des allers-retours entre drame et burlesque, entre fiction et documentaire, qui constituent un triptyque étonnant dont Le Film que nous tournerons au Groenland serait, en quelque sorte, le deuxième épisode.

Pour voir le film (avec sous-titres anglais),

cliquez sur l'image ci-dessous