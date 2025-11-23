Ouvert aux projets fiction, documentaire ou animation, mais aussi à la XR avec un Immersive Lounge TFI, ShorTO est un rendez-vous qui réunit les professionnels italiens et européens.

Un focus a été consacré cette année à la Lituanie, et des sessions de pitches telles que Road to Euro Connection/Italy, You Only Pitch Twice ou encore Think Outside the Keyframe ont mis en lumière des projets de courts métrages en quête de coproducteurs.



Unifrance soutenait le marché pour la participation des professionnels français :

Et en partenariat avec le Short Film Corner de Cannes (Focus SCRIPT), Unifrance soutenait aussi la présence de Chloé Wasp, pour son projet documentaire Venus Carnivores.