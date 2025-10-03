L'animation française dans les grands événements internationaux

Aux Oscars 2025, Flow, réalisé par Gints Zilbalodis et produit par Dream Well Studio, Sacrebleu Productions et Take Five (Lettonie, France, Belgique), remporte l’Oscar du meilleur long-métrage d’animation.

Coproduction internationale soutenue par la France, le film a également été projeté dans plusieurs festivals français, confirmant l’impact de l’animation indépendante sur la scène mondiale.

Le court-métrage Beurk ! de Loïc Espuche et produit par Ikki Films et Iliade et Films était nommé dans la catégorie Meilleur court-métrage d’animation, explorant avec humour et poésie les réactions des enfants face au premier baiser et illustrant le talent et le rayonnement de l’animation française à l’international.



Cette édition 2025 a une nouvelle fois mis en lumière la créativité et la diversité du cinéma d’animation français, avec sept films sélectionnés en compétition officielle.

Marcel et Monsieur Pagnol

Enfin, des œuvres engagées et émouvantes ont marqué cette édition : Olivia et le tremblement de terre invisible d’Irene Iborra, un stop-motion sur les dynamiques familiales et la pauvreté, et Allah n'est pas obligé de Zaven Najjar, adaptation du roman d’Ahmadou Kourouma sur la dure réalité des enfants-soldats en Guinée.

Animafest Zagreb, Croatie

La France s’est distinguée cette année à Animafest Zagreb par une forte présence, témoignant de la diversité et de la vitalité de sa création : la France était représentée par La Vie, en gros de Kristina Dufková et Flow de Gints Zilbalodis ; et côté court-métrage par : S The Wolf, film jeunesse realisé par Sameh Alaa, Les Belles Cicatrices de Raphaël Jouzeau, Seul comme un chien de Marta Reis Andrade, une coproduction Portugal–France et Hurikán, coproduction Tchéquie-France-Slovaquie-Bosnie-Herzégovine, ainsi que deux courts-métrages étudiants : Trash par des étudiants de l'ESMA et Entre les jours issu de La Poudrière.

Locarno Film Festival, Suisse

Arco de Ugo Bienvenu a été présenté en ouverture du festival, tandis que Olivia et le tremblement de terre invisible d’Irene Iborra, ainsi que Fantastique, coproduction franco-belgo-néerlandais réalisée par Marjolijn Prins, ont été projetés dans le cadre du programme Locarno Kids.

Mostra internationale de cinéma de Venise, Italie

La délégation française a marqué sa présence lors de la 82ᵉ édition de la Mostra. Deux films d’animation français étaient présentés, illustrant la créativité, la diversité et l’innovation de la production hexagonale sur la scène internationale. Arco était montré en séance spéciale et l'œuvre XR Eddie and I, coproduction franco-israélo-allemande réalisée par Nitay Dagan, Maya Shekel, Lawrence Bennett et Anna Zuckerman, a été de son côté projeté dans la section Venice Immersive. Cette expérience immersive mêlant animation et réalité virtuelle propose une réflexion originale sur la mémoire et l’identité et a été reconnue pour son approche novatrice de la narration interactive.

Lors de la 50ᵉ édition du TIFF, l’industrie d’animation française a été représentée par plusieurs artistes.

Momoko Seto, réalisatrice de Planètes, a participé à une discussion intitulée « Creative Visions in Animated Feature Films » où elle a partagé ses idées sur l’équilibre à trouver entre intégrité artistique et réalité de l’industrie, et sur la nécessité de concilier le souci de toucher le public le plus large tout en stimuler l’imaginaire.



Une fugue (court-métrage réalisé par Agnès Patron), qui avait été présenté en première mondiale à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2025, remporte le prix du meilleur court-métrage d’animation au TIFF. Une femme s'y remémore, à travers des souvenirs fragmentés et poétiques, une fugue en forêt avec son frère.



Deux courts-métrages ont été présentés en première nord-américaine au TIFF : Fille de l'eau, réalisé par Sandra Desmazières et coproduit avec les Pays-Bas et le Portugal, et La Mort du poisson, réalisé par Éva Lusbaronian.



Trois longs-métrages d'animation étaient présentés dans le cadre du programme Centrepiece : Arco de Ugo Bienvenu, Planètes de Momoko Seto et Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han.

Festivals d’animation dans le monde

🇭🇰 Amélie et la métaphysique des tubes a fait l'ouverture du festival MOViE MOViE Anifest, qui s’est déroulé à Hong Kong de la mi-août à début septembre.

🇩🇰 Le film de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han a également été présenté en ouverture du Viborg Animation Festival (VAF), qui s’est tenu au Danemark, du 8 au 14 septembre.

🇲🇽 Sirocco et le royaume des courants d’air de Benoît Chieux et co-produit avec la Belgique, a été présenté au festival mexicain Pixelatl.

Sirocco et le royaume des courants d’air

🇨🇦 Trois longs métrages liés à la France ont été sélectionnés en compétition officielle au prestigieux Ottawa International Animation Festival (OIAF), qui s’est tenu au Canada en septembre : La Mort n'existe pas, Olivia et le tremblement de terre invisible et Les Contes du pommier. Le court franco‑israélien, Letter to a Pig a également été projeté au public.

🇬🇧 Lors de son édition 2025, le Festival du court métrage et de l’animation Encounters (Bristol, Royaume-Uni) a décerné des mentions spéciales au film Hurikán. Le festival a également accueilli la première britannique de Maya, donne-moi un titre de Michel Gondry, récemment couronné de l’Ours de Cristal du meilleur film familial à la Berlinale.

Hurikán

Anim'Est - 2025 🇷🇴 Le festival Anim'Est à Bucarest (Roumanie), qui s’est tenu du 3 au 12 octobre, a accueilli une sélection exceptionnelle de films français et internationaux, mettant en lumière la créativité et le talent des jeunes et des professionnels de l’animation. Le court-métrage étudiant français Trash (ESMA), qui a remporté plusieurs prix internationaux cette année, y a été présenté. La coproduction franco-canadienne Hola Frida, réalisée par André Kadi et Karine Vézina, a également fait partie de la sélection officielle.

Le festival a offert aux participants des rencontres et des échanges enrichissants, notamment la masterclass "Faces from Places" par Bastien Dubois.

Parmi les autres œuvres remarquées, les spectateurs ont pu découvrir : La Vie, en gros, Les Contes du pommier, Planètes, Maya, donne-moi un titre, Marcel et Monsieur Pagnol, Amélie et la métaphysique des tubes mais aussi la série Le Parfum d'Irak (coproduction belge), offrant un regard intime et perspicace d’un enfant, puis d’un jeune adulte, sur un pays meurtri, porté à l’écran grâce au superbe travail d’animation de Léonard Cohen.

Cette édition d’Anim’est à une nouvelle fois démontré le dynamisme et l’inventivité de la création animée française et internationale, renforçant les échanges culturels et professionnels au cœur de l’Europe.

🇨🇭 Le Festival Animatou en Suisse, qui s'est tenu du 2 au 11 octobre, a accueilli Olivia et le tremblement de terre invisible et Sauvages côté longs-métrages, une rencontre avec le réalisateur Claude Barras, ainsi que plusieurs courts inclus dans les programmations Best of Clermont-Ferrand Kids et Best of Annecy Kids 2025.

Olivia et le tremblement de terre invisible

🇺🇸 Animation Is Film célébrera sa 8e édition à Los Angeles du 17 au 19 octobre.

Le festival américain offre une belle vitrine pour les films d'animation les plus remarqués et les plus innovants de l’année. Animation Is Film est un événement partenaire du Festival d'Annecy et une étape importante dans la course aux Oscars. Le festival présentera plus de 25 longs et courts métrages, et notamment les selections françaises Arco, le film kaléidoscopique d'Ugo Bienvenu, et Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han, basé sur le roman éponyme d’Amélie Nothomb. Les trois cinéastes sont attendus à Los Angeles pour présenter leurs films au public américain.

Un programme de courts-métrages réunissant un best-of des films présentés à Annecy, dont le court métrage français Sulaimani de Vinnie Ann Bose fait également partie de la sélection. La production court-métrage majoritaire GiGi de Cynthia Calvi, et les minoritaires Playing God de Matteo Burani et Shadows de Rand Beiruty viennent compléter le line-up.

En partenariat avec GKIDS, organisateur du festival, Unifrance et le Festival d'Annecy prévoient, comme chaque année, un cocktail le dimanche 19 octobre pour célébrer cette sélection.

GiGi

MyMetaStories MyMetaStories: une 3ᵉ édition animée et immersive !

La 3ᵉ édition de MyMetaStories, organisée par Unifrance avec le soutien du programme Creative Europe MEDIA, se déroule du 10 octobre au 2 novembre 2025, et met en avant 18 films européens, dont plusieurs œuvres françaises d’animation : les courts-métrages Beurk ! et Forever et le long-métrage La Vie, en gros.



Le clou de l’événement ? Une expérience unique dans Minecraft® du 10 au 12 octobre, où les joueurs peuvent découvrir les 4 premiers épisodes de la série française d’animation Samuel réalisée par Émilie Tronche et la bande-annonce exclusive du nouveau film d’animation de Sylvain Chomet, Marcel et Monsieur Pagnol, aux côtés des courts-métrages projetés dans des salles virtuelles thématisées et de nombreux mini-jeux.

Unifrance lance la seconde édition de MyFrenchAnimationDays (MyFAD), qui a lieu du 11 au 31 octobre (dates correspondant à la Fête du cinéma d’animation en France). Une initiative destinée à mettre en lumière la créativité de l’animation française et de sa filière, afin de sensibiliser les publics du monde entier à ce secteur dynamique. Cette opération est réalisée avec le concours de ses partenaires, et notamment de ses membres distributeurs, producteurs et exportateurs d’animation.

L’édition 2025 s’articule autour de la Journée mondiale de l’animation, célébrée le 28 octobre par l’ASIFA (Association internationale du film d’animation).



Trois temps forts de l’opération :

Amélie et la métaphysique des tubes



