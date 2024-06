La présence d'Unifrance au Festival du film d'animation d'Annecy

Le stand Unifrance

Le stand Unifrance au MIFA sera situé à l’emplacement numéro G18. Ce stand sera mis gratuitement à disposition des membres de l’association pour y avoir leurs rendez-vous.

Conférence Unifrance x Europa International : "État de la distribution internationale de films indépendants en Afrique"

Mercredi 12 juin, de 9h15 à 10h30 - Lieu : Imperial Palace - Rotonde de l'Europe

Cette conférence réunira des représentants de sociétés africaines de distribution cinématographique et audiovisuelle, spécialisées dans l'animation, qui partageront leur expertise du marché cinématographique africain et donneront des exemples de distribution réussie d'œuvres audiovisuelles internationales sur le continent. Les panélistes partageront, en mettant un accent particulier sur l'animation, leur expérience de l'exploitation cinématographique et exprimeront leur vision de l'avenir sur la distribution internationale de films en Afrique.



Conférence modérée par Daniela Elstner, Directrice générale d'Unifrance

Intervenants :



Matinée Annecy XR x Unifrance dans l’Espace XR & Games

Lieu : Espace XR & Games à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 28 avenue de France

9h15 à 10h30 : WIP XR Pagnol le magicien (photo ci-dessous)

10h30 à 12h00 : Showroom XR – Accès aux œuvres sélectionnées réservé aux invités

12h00 à 13h00 : Panel « Animation et immersif, une association qui voyage loin »

Conversation avec Arnaud Colinart autour des coproductions d’Atlas V mêlant XR et animation, et leurs trajectoires à l’international.

Conversation avec Aurélien Dirler sur les liens entre la France et Taïwan, et la structuration d’un partenariat industriel qui, avec l’œuvre Noire de Tania De Montaigne, Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud, a reçu la Palme d’Or de la meilleure œuvre immersive à Cannes cette année.

Intervention d’un.e représentant.e du réseau culturel français à l’étranger sur les initiatives déployées dans le champ de l’animation, du jeu vidéo et des expériences immersives

Présentation des outils de soutien à l’exportation mis en œuvre par le CNC, l’Institut Français et Unifrance.

Intervenants :

Arnaud Colinart , producteur et Co-fondateur d’Atlas V

, producteur et Co-fondateur d’Atlas V Aurélien Dirler , Conseiller en politiques audiovisuelles et numériques auprès du président de TAICCA

, Conseiller en politiques audiovisuelles et numériques auprès du président de TAICCA Hannah Loué, Cheffe de projet – Création numérique et audiovisuelle, Direction de la création artistique et des industries culturelles – Institut français

Laurence Reymond, Cheffe de projet court-métrage et XR - Unifrance



Capsules-vidéo 'Voices of French Animation'

L’équipe d’Unifrance réalisera plusieurs interviews d’équipes d’œuvres françaises en compétition (courts, longs, séries et VR). Ces vidéos visent à faire connaitre les figures de l’animation française d’aujourd’hui.

Retrouvez l’intégralité des interviews sur nos réseaux sociaux pendant le festival.

Brochure "Unifrance accompagne toute l’animation française à l’international"

La brochure "Unifrance accompagne toute l’animation française à l’international" disponible en téléchargement ci-dessous en cliquant sur l'image, propose une série de chiffres-clés liés à l'animation française à l'international

L'animation française au Festival d'Annecy

Le public annécien aura l’occasion de découvrir 6 longs-métrages de production ou de coproduction française en compétition et 6 autres en séances spéciales.

L’audiovisuel français est également bien représenté avec 7 séries ou spéciaux TV français dans la compétition dédiée.

Encore cette année, la sélection du festival met en avant toute la diversité des courts-métrages animés français en proposant 32 courts hexagonaux dans plusieurs catégories, sans compter les œuvres audiovisuelles.

Cinq œuvres immersives viennent compléter cette belle présence tricolore.

Aux sélections en compétition s’ajoutent les présentations de projets français en développement ou en production. Les projets portés par au moins un producteur français sont majoritaires (12 sur 21) parmi les œuvres présentées dans la section Work In Progress cette année.

Tous les projets WIP du MIFA sont à découvrir ici

Enfin, les projets français ne sont pas en reste au sein des séances de pitchs du MIFA, avec un total de xx projets français dont 6 projets de longs-métrages, 5 de courts-métrages, 4 de séries et spéciaux TV et 2 projets d’expériences numériques.

Tous les projets de pitches du MIFA sont à découvrir ici

Les films en sélection

Compétition

Long-métrage - Compétition

Long-métrage - Contrechamp

Court-métrage - Compétition officielle

Court-métrage - Compétition Off-Limits

Court-métrage - Compétition Perspectives

Court-métrage - Compétition jeune public



Court-métrage - Compétition films de fin d'études

Court-métrage - Oeuvres VR



Programme audiovisuel - Films de télévision



Hors compétition

Long-métrage - Annecy présente

Long-métrage - Séances Evénements

Court-métrage - Midnight Specials

Annecy Classics