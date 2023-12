Les French TV Screenings se dérouleront les 16 et 17 janvier 2024 au Club de l'Étoile, à Paris, et seront ouverts aux acheteurs audiovisuels internationaux, à la presse, aux invités d’Unifrance, ainsi qu’aux invités des sociétés qui présenteront leurs programmes.

Découvrez ci-dessous un aperçu des présentations des huit sociétés participantes.

Pour les French TV Screenings, ARTE Distribution est fière de présenter la richesse de son catalogue, en présence des talents qui en sont à l’origine.

Au sein de la vaste collection nature et découverte, la société de production Le cinquième rêve, à l'origine de 700 requins (nommé aux International Emmy® Awards), présentera des images exceptionnelles de la série Secrets sauvages du patrimoine.

Dans la catégorie Histoire, la société de production Ma Drogue à Moi révélera les découvertes archéologiques de l’équipe du documentaire Les mystères des cerfs-volants du désert. Ensuite, les réalisateurs Jules Giraudat et Arthur Bouvart nous guideront au sein d’un thriller géopolitique sur plusieurs années et plusieurs continents pour trouver The Thing, l'Ennemi invisible qui frappe l'Amérique.

Véronique Préault et l’équipe de Tournez S'il Vous Plaît Production répondront à la question L’argent a-t-il un sexe dans le cadre d'une grande enquête sociétale. Hauteville Productions nous aidera de son côté à comprendre les mécanismes de notre cerveau et de notre pensée dans Votre cerveau vous joue des tours.

Enfin, Silex Films nous transportera au cœur du XIXe siècle avec des images d’animation inédites issus de la sublime fresque artistique et historique L'Armée des Romantiques.

Un véritable voyage dans différents pays et époques pour comprendre toujours un peu plus l’humain et l’humanité.



Secrets sauvages du patrimoine

Les équipes de Balanga sont heureuses de vous présenter le premier épisode "Se déplacer" de la série 2080, nos futurs (4 x 52’) produite pour Canal+. 2080 est une série documentaire d'anticipation. Se déplacer, se soigner, se nourrir, et se divertir.... Chaque épisode nous donne un aperçu des futurs possibles à travers la vie d'un personnage fictif en s’appuyant sur les interviews d’experts. Des avenirs possibles pour notre monde où s’entremêlent les problématiques environnementales, énergétiques ou démographiques.

Épisode "Se déplacer" : L’avenir de nos transports réside-t-il dans la diminution et la rationalisation de nos déplacements, grâce à des lieux de vie, de travail et de loisirs rassemblés ? Ou bien peut-on entrevoir une Europe reliée par un réseau Hyperloop à 1000 km/h, comme un métro à l’échelle du continent, alimenté au solaire et remplaçant totalement les vols court-courrier ? Tout le monde s’accorde en tous cas sur une chose : à l’avenir, c’est le véhicule qui nous conduira, et plus l’inverse.



2080, nos futurs

La boucle est bouclée ! Federation Studios revient aux French TV Screenings pour présenter en avant-première mondiale deux séries événements annoncées en 2023, en compagnie des talents qui leur sont asociés : Bruno Nahon et Yan England pour Rematch, et Jean-Xavier De Lestrade et Matthieu Belghiti pour Sambre.

Ce sera également l’occasion de présenter les séries-phares en fiction et documentaire, déjà disponibles ou en recherche de préventes pour les plus inédites d’entre elles.



Sambre

France tv distribution a le plaisir de présenter pour la première fois et en exclusivité aux acheteurs internationaux le premier épisode de la série événement Fortune de France (6x52’), produite par Les Films du Cap et Together Media pour France 2.

La projection sera présentée par le réalisateur Christopher Thompson (Bardot) accompagné d’une partie du casting.

Adaptée de la saga littéraire éponyme, Fortune de France est une série d’aventure mettant en scène une famille plongée dans les guerres de religion au XVIe siècle : les Siorac. La série est portée par un casting prestigieux composé d’acteurs établis (Nicolas Duvauchelle, Lucie Debay, Guillaume Gouix, Grégory Fitoussi, Antoine Gouy) et de jeunes talents (Simon Zampieri, Lou Lampros, Angelina Woreth, Marcel Thompson…).

Fortune de France

Have A Good One (HAGO) est heureux de présenter quatre séries très différentes. Un thriller dystopique dans lequel un mystérieux virus efface la mémoire personnelle (LT-21) ; une comédie dramatique également dystopique où le rire est interdit (Rictus) ; un thriller où n’importe qui peut devenir tueur à gages, ou victime (Knok) ; et une série au traitement inédit sur le coup de foudre entre deux femmes sur un tournage, où la sensualité, le sexe, le désir et les sentiments féminins sont centraux (Split).



Mediawan Rights présentera trois de ses highlights de 2024. Venez découvrir les premières images de ces trois fictions et plongez au cœur de la création de ces programmes en présence des différentes équipes créatives.

Machine, ou quand le thriller rencontre l’esprit révolutionnaire ! Imaginez Kill Bill fusionnant avec les idées percutantes de Karl Marx. Margot Bancilhon et Joey Starr vous embarquent dans cette série explosive, produite par White Lion Films.

Serial Hunter, une série crime palpitante qui met en scène un duo d'enquêteurs hors du commun, prêts à tout pour traquer un tueur en série insaisissable. Avec Éric Cantona et Tiphaine Daviot, produite par Atlantique Productions.

Tom & Lola, la nouvelle série de DEMD Productions, avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon. Lorsque deux amis, chacun policier dans une brigade différente, deviennent colocataires, puis partenaires au sein de la même brigade, leur amitié est mise à rude épreuve.



Serial Hunter

Newen Connect a le plaisir de vous présenter son French TV Screening, en présence des équipes créatives, présentant une sélection de titres événements pour 2024. Tous les genres seront représentés.

La fiction, avec Unité 8200 (Elephant International & Keshet Studios International pour TF1 — titre provisoire), Le Négociateur (Caméra Subjective et B2films pour TF1), Dans l'ombre (Elzévir et Cie et Deuxième Ligne Films pour France 2), Mercato (Itinéraire Productions pour TF1) et Polar Park (2.4.7. Films), carton d’audience sur ARTE.

Le documentaire, avec Grands Vents (Films à Cinq pour ARTE), Hamas (Capa pour France Télévisions — titre provisoire) et Jésus (CAPA pour RMC Story — titre provisoire).

Et enfin, l’animation, avec la série Azuro et la Brigade des Dragons (La Chouette Compagnie pour TF1).



Grands Vents

Oble propose la projection d’un épisode de la série La Peste, suivie d’une discussion autour du caractère intemporel du roman d’Albert Camus, de sa résonance aujourd’hui, et du choix de la dystopie notamment.

La Peste fait en effet écho aux préoccupations quotidiennes de notre société post-pandémie et interroge notre humanité en temps de grande incertitude. Les intervenants, créateurs et acteurs de la série, échangeront sur la manière dont a été réactualisée l’histoire du Dr. Rieux, celle des héros à ses côtés ainsi que leurs antagonistes. Ils reviendront en particulier sur les enjeux sociétaux traités dans le roman et introduits dans la série à travers des histoires contemporaines et universelles (libertés, démocratie, surveillance généralisée…).

Chacun partagera également son expérience de tournage et sa relation à l’œuvre originale d’Albert Camus.



La Peste