La table ronde annuelle entre les professionnels du secteur s’est tenue ce 3 avril au Palais Farnèse, siège de l'Ambassade de France en Italie, à l’occasion de la quatorzième édition du festival du film français Rendez-vous – Nuovo cinema francese. Cette réunion a permis aux professionnels italiens et français de l'audiovisuel d’échanger données et informations, de discuter des mesures et des outils adoptés par les deux pays, d’examiner les défis et de définir des stratégies communes.



Martin Briens, Ambassadeur de France en Italie, a accueilli les invités présents en rappelant que la France et l’Italie sont les premiers partenaires de production l’un pour l’autre depuis de nombreuses décennies. En 2023, sur 144 coproductions internationales réalisées en France, 27 ont été réalisées avec l’Italie : il a cité, à titre d’exemple, Linda veut du poulet ! ou encore Vers un avenir radieux, de Nanni Moretti. Il a enfin souligné combien ces rencontres permettent de maintenir des coproductions à un très haut niveau, avec des projets ambitieux, construits sur des récits partagés et, avec la volonté de la France et l’Italie de s’adresser à un public commun.



Avec lui Daniela Elstner, Directrice Générale d'Unifrance, et Roberto Stabile, Responsable des Projets Spéciaux de la DGCA du MiC à Cinecittà, ont présenté leurs délégations respectives et annoncé les événements à venir.

Roberto Stabile a souligné que cet événement s’inscrit dans le cadre d’une longue tradition de collaboration entre la France et l’Italie correspondant au moment de grande coopération également au niveau institutionnel. En effet, la DGCA du MiC travaille de concert avec le CNC et Unifrance pour développer les coproductions et accroître la distribution des films italiens en France, avec une continuité programmatique s’enchainant de Rome à Paris, de Cannes à Venise, dans le but de favoriser les opportunités de rencontres et d'échanges entre les professionnels des deux pays et de maintenir le contact entre les deux industries tout au long de l'année.

Daniela Elstner a également rappelé que l’Italie a été le quatrième marché mondial pour le cinéma français en 2023 (et le premier en 2018 et 2019) et le deuxième pour ce qui concerne les coproductions internationales. Anatomie d'une chute (300 000 entrées en Italie), Le Dernier Jaguar (250 000 entrées), Jeanne du Barry (280 000 entrées), Dogman (200 000 entrées), Sidonie au Japon (50 000 entrées) sont quelques-uns des succès récents et éclectiques du cinéma français en Italie.

Daniela Elstner a encore évoqué la présence française toujours forte à Festa del Cinema de Rome et la Mostra de Venise (avec des prix prestigieux récent pour les réalisatrices Audrey Diwan, Lion d’Or, ou Alice Diop, Lion d’Argent), mais aussi dans les nombreux festivals que propose le pays. Daniela Elstner soulignait en outre les liens très forts avec Cinecittà, stucture avec laquelle les collaborations se sont notamment multipliées depuis 5 ans.

Cette année, les thèmes abordés au cours de cette journée professionnelle allaient des politiques et stratégies de relance des salles de cinéma aux méthodes de distribution, de la production avec et pour les plateformes, à l'amélioration qualitative des coproductions entre l'Italie et la France. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une collaboration de plus en plus étroite entre les institutions des deux pays, visant à favoriser les échanges entre professionnels de l'audiovisuel et le développement de politiques communes. Le nombre élevé de coproductions franco-italiennes et la volonté d'initier des stratégies communes de la part des participants constituent une preuve supplémentaire de la proximité entre la France et l'Italie.



Les intervenants

Coté français

Côté italien