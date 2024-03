C'est donc Le Règne animal, le nouveau film de Thomas Cailley, qui reçoit ce cinquième Audience Award (après Les Éblouis en 2020, Petite fille en 2021, En corps en 2022 et Pour la France en 2023). Le film sort le 15 mars aux Etats-Unis, distribué par Magnolia Pictures. A noter qu'une mention spéciale a été remise à Toni, en famille, de Nathan Ambrosioni.

Pour rappel, le Audience Award est décerné par les spectateurs du festival, invités à noter les films en ligne à l'issue des séances. À l'issue du festival, l'un de ces spectateurs tiré au sort a remporté, grâce au soutien d'Air France, un A/R pour 2 personnes pour Paris.

Cette 29e édition a également vu la remise du 3e Best Emerging Filmmaker Award au film Le Ravissement, d'Iris Kaltenbäck, prix visant à attirer l'attention sur le point de vue cinématographique unique des cinéastes français émergents, et leur interprétation des identités nouvelles et diverses de la France. Une mention a été décernée à La Fille de son père, d'Erwan Le Duc.

À signaler que La Fille de son père et Toni, en famille figurent tous deux au programme de Young French Cinema 2024, qui propose une programmation de films français contemporains sans distributeur, à des salles, cinémathèques et universités nord-américaines, parfois accompagnés de masterclasses et de débats en présence des réalisateurs et réalisatrices.



Six étudiants issus d'universités new-yorkaises avaient été invités à participer au Jury étudiant récompensant le Meilleur cinéaste émergent, parmi les sept premers et seconds longs-métrages de la sélection.

Olivera Darden , Communication and Media Studies, Fordham University

, Communication and Media Studies, Fordham University Basile Guichard , Martin Scorsese Department of Cinema Studies, New York University

, Martin Scorsese Department of Cinema Studies, New York University Kaveh Jalinous , Film & Media Studies/French & Francophone Studies, Columbia University

, Film & Media Studies/French & Francophone Studies, Columbia University Katherine Prior , Feirstein Graduate School of Cinema, Brooklyn College

, Feirstein Graduate School of Cinema, Brooklyn College Jasmine Shiffer, Film, CUNY Hunter College

Film, CUNY Hunter College Ferman Victor Siasat, BFA Film, The School of Visual Arts.





Quelques chiffres

Cette année encore, le taux de remplissage des salles aux Rendez-Vous a été élevé, avec des projections à guichets fermés tout au long du festival, et un total de 8 400 billets vendus, dont 750 collégiens et lycéens pour les séances scolaires. (photo ci-dessous)

Sur les 21 longs métrages de la programmation, plus de la moitié ont été réalisés par des femmes et huit par des cinéastes débutants.