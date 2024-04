À l’exception des Etats-Unis, territoire pris en charge par le dispositif French Immersion piloté par Villa Albertine, French Immersion XR se déploie sur une trentaine d’événements à l’international.

Afin de répondre aux besoins des professionnels et à l’évolution rapide du secteur, nous avons ajouté deux modulations sur les aides existantes :



L’ouverture de l’aide au voyage aux distributeurs

Les distributeurs d’œuvres immersives pourront bénéficier de cette aide pour les Festival de Liste 1, visant en priorité les réalisateurs et producteurs. Il sera possible de mobiliser un des deux soutiens proposés par sélection en festival, sous réserve de l’accord du producteur. Les sociétés de distribution pourront bénéficier de cette aide 3 fois maximum dans l’année.



Un soutien plus largement mobilisable

Créateurs et producteurs pourront désormais mobiliser l’aide au voyage pour des sélections dans des sections non compétitives, des marchés internationaux et des sélections dans des compétitions pour le financement des œuvres.

French immersion XR 2024, les aides

Pour les œuvres sélectionnées dans des festivals de la Liste 1 :

Deux aides forfaitaires au déplacement sont proposées pour toutes les œuvres françaises sélectionnées dans les festivals de la Liste 1 (au créateur, producteur ou distributeur). Avec un maximum de 5 sélections en festivals par œuvre et par an.

Pour les œuvres sélectionnées dans des festivals de la Liste 2 ou hors liste :

Une aide forfaitaire au déplacement dans la limite d’une demande par an et par œuvre, à l’occasion d’une sélection compétitive.

À titre dérogatoire, il peut être demandé une aide pour une sélection compétitive dans un festival qui ne serait pas dans cette liste ou dans une section non compétitive (auquel cas, il n’est plus possible de faire une demande pour un autre soutien au sein de la Liste 2).

Rendez-vous de financement lors des marchés internationaux

Une fois par an, les producteurs d’œuvres immersives pourront faire une demande d’aide pour un déplacement dans le cas d’un projet sélectionné dans un marché international, pour des sessions de WIP, des Pitching sessions, ou un Gap financing.



Les aides consistent en un remboursement des frais de voyage (avion et train) et d’hébergement pour un montant plafonné à 300 euros HT pour l’Europe et 1000 euros HT pour le reste du monde.



Liste des festivals soutenus

Manifestations Liste 1

EUROPE



CANADA

FIVARS Toronto



ASIE

BIFAN , Corée du Sud

, Corée du Sud Kaohsiung Film Festival (KFF) , Taïwan

, Taïwan Sandbox , Chine

, Chine Beyond the Frame Tokyo, Japon



Manifestations Liste 2



EUROPE

CANADA

ASIE

Festival du Film de Taipei, Taïwan



AMERIQUE DU SUD

Mediamorfosis festival , Chili

, Chili Bogoshorts, Colombie



AUSTRALIE