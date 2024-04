Ce projet irano-hispano-français, présenté dans le cadre du forum de coproduction du festival, remporte ce prix remis en partenariat avec TitraFilm, en présence de la réalisatrice Marjan Khorsravi, talent émergent du cinéma iranien.



Le documentaire, qui bénéficiera d'un financement du sous-titrage et d'une adhésion au collège des producteurs longs-métrages Unifrance, est produit pour la France par Thibaut Amri (pour Avant la Nuit), Milad Khosravi (pour Seven Springs Pictures, Iran) & Stephanie von Lukowicz (pour Lukimedia, Espagne). Le film a également remporté le Party Film Sales Award.



Unifrance remercie le festival et TitraFilm !

Palmarès des œuvres françaises au 55e Festival Visions du Réel

Tout le palmarès de cette 55e édition de Visions du Réel est à retrouver ici.