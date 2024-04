Société de ventes internationales spécialisée dans la comédie, Other Angle Pictures, dirigée par Olivier Albou et Laurence Schonberg, est à l'initiative de The French Comedy Club, un mini-festival de comédies françaises aux Etats-Unis lancé en 2022, qui se déroule dans un cinéma de Los Angeles, sur deux jours.

Olivier Albou et Laurence Schonberg étaient partis du constat que les comédies françaises ne sont quasiment jamais montrées en festivals et qu'elles sont encore moins distribuées aux Etats-Unis, hormis sur les plateformes.

D'ou le choix de présenter à nouveau cette année, les 27 et 28 avril prochains, au Lumière Cinéma de Beverly Hills, aux professionnels du cinéma de Los Angeles (acheteurs, agents, producteurs) mais aussi au grand public, quatre succès des comédies françaises de ces derniers mois, dans le but de générer du business autour des comédies françaises en général. Ces films sont vendus par différents vendeurs.

Les quatre films proposés cette année :

L'opération est notamment soutenue par Unifrance et Villa Albertine.



Le site officiel de The French Comedy Club