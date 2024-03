CPH:FORUM, Unifrance et TitraFilm se sont associés pour la deuxième année consécutive pour décerner l'Unifrance Doc Award du meilleur pitch coproduit majoritairement ou minoritairement français présenté dans le cadre de CPH:FORUM.

Ce prix comprend 2 300 € d'aide à la post-production pour le sous-titrage chez TitraFilm et une adhésion d'un an à Unifrance pour la société de production. Le prix revient à Podium (You Have Three Minutes) de Rachel Leah Jones et Philippe Bellaïche (Home Made Docs (Israël) / Close Up Films (Suisse) Filmoption International Inc. (Canada) & Temps Noir (France).

Le jury a déclaré : "Nous avons choisi un film qui explore à point nommé les dynamiques de pouvoir en jeu dans un contexte démocratique, offrant une perspective inattendue et perspicace. Sa capacité à se connecter aux problèmes actuels démontre sa pertinence et son importance et le place dans une perspective historique plus large – créant un dialogue entre le passé et le présent. Nous voulons aider la production à atteindre son objectif d'une sortie en août 2025, et espérons qu'un support de post-production comprenant des sous-titres les aidera à atteindre un large public."

Signalons également que le DOX:Award (grand prix de la compétition principale de CPH:DOX) a été remporté par The Flats d'Alessandra Celesia (coproduction majoritaire française), produit par Films de Force Majeure et vendu par The Party Film Sales.

The Flats