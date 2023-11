En cette Année du documentaire, la France est encore très bien représentée et connaît même un record avec 45 productions et coproductions françaises sur un total de 300 films présentés.



Le volet professionnel, qui comprend un marché de co-production, de nombreuses activités de networking ainsi que la présentation de projets en développement, se tiendra pour sa part du 10 au 16 novembre.



De son côté, Unifrance accompagnera comme chaque année les professionnels et films français grâce à un dispositif d’aides spécifiques telles que l’AIP destiné aux professionnels, les aides au voyage en partenariat avec la Scam réservées aux réalisateurs et réalisatrices, et le référencement de toutes les productions et co-productions françaises via une brochure dématérialisée.

Unifrance prévoit également un temps de networking avec son traditionnel cocktail en partenariat avec la Scam et La Région Grand Est, qui se tiendra le dimanche 12 novembre.

Une délégation Unifrance sera présente sur place du 11 au 14 novembre.

N’hésitez pas à contacter Johanna von Hessen pour plus d’informations : Johanna.vonhessen@unifrance.org

->> La brochure « French productions at IDFA 2023 » est téléchargeable en pied de cet article.

