Il s'agira d'une première pour Abdellatif Kechiche à Locarno, le cinéaste ayant toujours présenté ses films à Venise ou à Cannes. Mektoub My Love : Canto Due viendra donc clore une trilogie dont seul le premier opus (Mektoub, My Love : Canto Uno) était sorti en salle, il y a déjà 8 ans, le second ayant été projeté une seule et unique fois au Festival de Cannes 2019.

Quatre autres coproductions minoritaires seront également en lice pour le précieux Léopard d'or : le documentaire Les Saisons, deuxième long-métrage de Maureen Fazendeiro, cinéaste française basée à Lisbonne ; Mare's Nest, du cineaste anglais expérimental Ben Rivers ; Les Moustiques, du duo italien Valentina Bertani et Nicole Bertani ; et enfin Sans l'aide de Dieu, troisième long-métrage de la réalisatrice croate Hana Jusic.

Les Moustiques

Hors compétition, le cinéaste suisse Jean-Stéphane Bron viendra présenter son documentaire autour de Renzo Piano Le Chantier, film majoritairement français, produit par Les Films Pelléas comme la série The Deal, également réalisée par Jean-Stéphane Bron, et dont les deux premiers épisodes auront l'honneur d'une projection sur la Piazza Grande. Sur cette immense place aux projections en plein air très appréciées par les 8000 spectateurs qui peuvent s'y installer, seront également montrés la Palme d'or 2025, Un simple accident, de Jafar Panahi, et La Petite Dernière de Hafsia Herzi, également découvert à Cannes et qui a valu à son interprète Nadia Melliti le Prix d'interprétation féminine, ou encore Le Pays d'Arto, de la cinéaste arménienne Tamara Stepanyan, avec Zar Amir et Camille Cottin lancées sur les routes d'Arménie.

Le Pays d'Arto

En sélection Cinéastes du Présent, le duo Maxime Matray & Alexia Walther (Bêtes blondes) viendra présenter Affection Affection, et Jérôme Reybaud sera là pour Un balcon à Limoges, neuf ans après son premier long, Jours de France.

Affection Affection

Enfin, 10 courts-métrages français ont été sélectionnés en compétition internationale Pardi di domani. (liste complète plus bas)

Jolie petite histoire

La présence d'Unifrance à Locarno

Le samedi 9 août, Unifrance organisera un cocktail dînatoire en l’honneur du cinéma français, en présence de l’Ambassadrice de France en Suisse et des délégations de films français présents au festival (sur invitation uniquement).

Par ailleurs, dans sa volonté d’accompagner le rayonnement international des producteurs émergents français, Unifrance a renouvelé son partenariat avec le festival, et permettra à trois sociétés adhérentes de participer au programme Match Me!

Il s'agira cette année de :

Tout le cinéma français au 77e Locarno Film Festival

Compétition internationale

Hors compétition

Piazza Grande

Cinéastes du Présent

Semaine de la Critique

Histoire(s) du cinéma

Locarno Kids

Panorama suisse

Open Doors

Histoire(s) du cinéma / Raimondo Rezzonico Award Abbout Productions

Histoire(s) du cinéma - Premio cinema ticino Michele Dell'ambrogio

Histoire(s) du cinéma - Cinéma suisse redécouvert

Court-métrage - Compétition internationale Léopards de demain

Court-métrage - Compétition nationale Léopards de demain

Court-métrage - Compétition Corti d'autore