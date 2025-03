Parmi les 156 films sélectionnés – longs, moyens et courts métrages – 32 productions et coproductions françaises seront mises à l’honneur, dont 26 en première mondiale. Le festival accueillera également Raoul Peck en invité d’honneur, et proposera une rétrospective de neuf de ses films ainsi qu’une masterclass.



Unifrance accompagnera cet événement majeur à travers plusieurs dispositifs et notamment grâce à son partenariat avec La Scam, permettant d’octroyer des aides au voyage aux cinéastes français sélectionnés.



Dans le cadre du Industry Programme, qui se tiendra du 6 au 9 avril, Unifrance accompagnera également une délégation de cinq producteurs de documentaires émergents dans le cadre de sa stratégie de soutien au passage du court au long métrage (appel à candidatures en cours). Ces professionnels participeront à un laboratoire de coproduction, aux rencontres “Switzerland Meets France”, ainsi qu’à des tables rondes de coproduction réunissant de nombreux partenaires internationaux. Les profils des producteurs sélectionnés seront communiqués ultérieurement.



Unifrance proposera aussi un temps de networking entre professionnels français et étrangers, à l’occasion d’un cocktail organisé le lundi 7 avril.



Enfin, le 9 avril, Unifrance remettra, en partenariat avec TitraFilm, son Unifrance Doc Award, récompensant l’un des 11 projets français – ou coproduits par la France – en développement, présentés aux VdR-Pitching et VdR-Work in Progress.



Avec ces actions, Unifrance confirme son engagement en faveur du rayonnement du documentaire français à l’international et son soutien aux talents émergents.

Unifrance sera présent à Visions du Réel du 6 au 9 avril.

Pour plus d’information, merci de contacter :

tiziana.degidio@unifrance.org & johanna.vonhessen@unifrance.org

Le documentaire français à VdR 2025

Compétition internationale longs-métrages

Grand Angle

Long-métrage - Projections spéciales

Long-métrage - Highlights

Long-métrage - Burning Lights

Court-métrage - Compétition internationale courts et moyens-métrages

Court-métrage - Doc Alliance

Court-métrage - Opening Scenes