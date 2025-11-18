Cette édition 2026 du Festival international du film de Rotterdam proposera douze films français (coproductions minoritaires incluses) en section Limelight, parmi lesquels les nouveaux films de Rémi Bezançon (Bazaar) et Guillaume Nicloux (Mi amor) qui feront ainsi leur première mondiale. Signalons également les présentations de Victor comme tout le monde ! de Pascal Bonitzer et L'Île de la Demoiselle de Micha Wald en section Harbour.

L'actrice française Ariane Labed fera partie du jury Tiger Competition, le directeur de la photographie Yorick Le Saux recevra le Prix Robby Muller, et une conversation croisée, autour de leurs carrières internationales respectives, aura lieu entre les actrices Hiam Abbass et Valeria Golino le 1er février.

La délégation artistique liée au cinéma français ou de coproduction française sera composée (sous réserves) d'Olivier Assayas, Yorick Le Saux, Micha Wald, Malek Bensmaïl, Hiam Abbass, Dali Benssalah, Nabil Asli, Pascal Bonitzer, Nicolas Becker, Roy Cohen, Kleber Mendonça Filho, Sergei Loznitsa, Guillaume Nicloux, Pom Klementieff, Irène Drésel, Annemarie Jacir, Mario Martone, Ildiko Enyedi, Alauda Ruiz de Azúa, Mario Martone,Valeria Golino et Filmsaaz.

Unifrance organise son traditionnel dîner le 31 janvier, sur invitation.

L'association s'est également à nouveau associée cette année au programme Rotterdam Lab en envoyant une délégation de deux producteurs français : Constance Le Scouarnec pour Anna Films, et Cosme Bongrain pour Goodseed Productions.

Initié par l’Institut français aux Pays Bas, en partenariat avec l’Ambassade de France en Belgique, l’Institut français du Luxembourg et Unifrance, le programme French XR in Benelux se tiendra au cours du IFFR, entre le 30 janvier et le 1er février 2026.

Enfin, la réalisatrice Alice Douard, une des lauréates de la première édition du label Demain en vues, créé par Unifrance, participera le 2 février à la table ronde "IFFR Pro Dialogue: Tomorrow in Sight – Making the Personal Political". Ce panel explorera la manière dont les cinéastes exploitent une narration audacieuse et des choix esthétiques distinctifs pour aborder des réalités sociales urgentes et proposer des évolutions sociales.

