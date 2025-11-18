L'un des plus importants festivals internationaux dédiés au cinéma d'auteur et de recherche, le International Film Festival Rotterdam (IFFR) se déroulera du 29 janvier au 8 février, en présence d'une délégation liée au cinéma française composée d'une vingtaine de personnalités déjà annoncées.
Cette édition 2026 du Festival international du film de Rotterdam proposera douze films français (coproductions minoritaires incluses) en section Limelight, parmi lesquels les nouveaux films de Rémi Bezançon (Bazaar) et Guillaume Nicloux (Mi amor) qui feront ainsi leur première mondiale. Signalons également les présentations de Victor comme tout le monde ! de Pascal Bonitzer et L'Île de la Demoiselle de Micha Wald en section Harbour.
L'actrice française Ariane Labed fera partie du jury Tiger Competition, le directeur de la photographie Yorick Le Saux recevra le Prix Robby Muller, et une conversation croisée, autour de leurs carrières internationales respectives, aura lieu entre les actrices Hiam Abbass et Valeria Golino le 1er février.
La délégation artistique liée au cinéma français ou de coproduction française sera composée (sous réserves) d'Olivier Assayas, Yorick Le Saux, Micha Wald, Malek Bensmaïl, Hiam Abbass, Dali Benssalah, Nabil Asli, Pascal Bonitzer, Nicolas Becker, Roy Cohen, Kleber Mendonça Filho, Sergei Loznitsa, Guillaume Nicloux, Pom Klementieff, Irène Drésel, Annemarie Jacir, Mario Martone, Ildiko Enyedi, Alauda Ruiz de Azúa, Mario Martone,Valeria Golino et Filmsaaz.
Unifrance organise son traditionnel dîner le 31 janvier, sur invitation.
L'association s'est également à nouveau associée cette année au programme Rotterdam Lab en envoyant une délégation de deux producteurs français : Constance Le Scouarnec pour Anna Films, et Cosme Bongrain pour Goodseed Productions.
Initié par l’Institut français aux Pays Bas, en partenariat avec l’Ambassade de France en Belgique, l’Institut français du Luxembourg et Unifrance, le programme French XR in Benelux se tiendra au cours du IFFR, entre le 30 janvier et le 1er février 2026.
Enfin, la réalisatrice Alice Douard, une des lauréates de la première édition du label Demain en vues, créé par Unifrance, participera le 2 février à la table ronde "IFFR Pro Dialogue: Tomorrow in Sight – Making the Personal Political". Ce panel explorera la manière dont les cinéastes exploitent une narration audacieuse et des choix esthétiques distinctifs pour aborder des réalités sociales urgentes et proposer des évolutions sociales.
Les films français au IFFR 2026
Limelight
- Bazaar de Rémi Bezançon
- Mi amor de Guillaume Nicloux
- Le Mage du Kremlin de Olivier Assayas
- L'Étranger de François Ozon
- Palestine 36 de Annemarie Jacir
- Deux procureurs de Sergei Loznitsa
- La Petite Dernière de Hafsia Herzi
- Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch (coproduction française minoritaire)
- Silent Friend de Ildiko Enyedi (coproduction française minoritaire)
- L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho (coproduction française minoritaire)
- Fuori de Mario Martone (coproduction française minoritaire)
- Gavagai de Ulrich Köhler (coproduction française minoritaire)
Bright Future
- Wolfgang de Filmsaaz (coproduction française minoritaire)
- Krakatoa, de Carlos Casas (coproduction française minoritaire)
Big Screen Competition
Harbour
- Victor comme tout le monde ! de Pascal Bonitzer
- L'Île de la Demoiselle de Micha Wald
- Rue Málaga de Maryam Touzani
- Far From Maine de Roy Cohen
- Les Dimanches de Alauda Ruiz de Azúa (coproduction française minoritaire)
- Nuestra tierra de Lucrecia Martel (coproduction française minoritaire)
- Sainte-Marie-aux-Mines de Claude Schmitz (coproduction française minoritaire)
- Sirât de Oliver Laxe (coproduction française minoritaire)
- Fantôme utile de Ratchapoom Boonbunchachoke (coproduction française minoritaire)
- Heart of Light: Eleven Songs for Fiji de Cynthia Beatt (coproduction française minoritaire)
Education
- D'où vient le vent de Amel Guellaty (coproduction française minoritaire)
Cinema Regained
Court-métrage - Compétition Tiger Awards
- Le Mouvement tragique des sphères de Simon Rieth
- Cul-de-sac! de Clyde Gates, Gabriel Sanson
- Home Is Where the Heart Is de Timothée Engasser
- like moths to light de Gala Hernández López
Court-métrage - Courts et moyens-métrages
