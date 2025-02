Les chiffres de l’étude menée par le CNC et Unifrance sur l’export audiovisuel français en 2023 ont dévoilé un niveau élevé pour la fiction française avec 74,5M€ de ventes, soit un chiffre d'affaires bien au-delà de la moyenne des dix dernières années (54,9 M€). Elle reste le premier genre à l’export, pour la 2e année consécutive, avec 36,6 % des ventes totales.

Unifrance présente cinq séries françaises inédites lors du Coming Next from France

Le Coming Next from France mettra en lumière cinq séries françaises disponibles ou bientôt disponibles sur le marché international auprès de décideurs, acheteurs et journalistes étrangers. Cette opération constituera une occasion unique pour les distributeurs, producteurs, et parfois artistes, de renforcer la visibilité de leur programme à l’international.



Les cinq séries présentées en 2025 :

Ces cinq séries témoignent de la diversité, de l’innovation et du savoir-faire français en matière de fiction. Elles proposent un large éventail de styles d’écriture, d’univers, d’esthétiques et de genres (action, drame, histoire, policier, romance, thriller, sociétal, young adult…), et sont portées par des comédiennes et comédiens confirmés, mais aussi par de nouveaux visages prometteurs. Chacune de ces œuvres livre des récits singuliers et novateurs, et offre un reflet riche et pertinent de la société française, d’hier et d’aujourd’hui.

La présence d’Unifrance au Series Mania Forum

Unifrance s’associe une nouvelle fois au Series Mania Forum pour présenter le Welcome Drinks le 24 mars, le cocktail d’ouverture des rencontres professionnelles, accueillant un public majoritairement international.

L’association offrira également à ses adhérents un espace pour accueillir leurs rendez-vous au sein du Business Lounge.

Une belle représentation de la création française dans la programmation du festival

En 2025, les créations françaises sont très bien représentées au sein de la programmation, avec 22 œuvres françaises réparties dans toutes les sections du festival : Ouverture et clôture, Compétition internationale, Panorama, Compétition française, Compétition formats courts, Séances spéciales, dont Série documentaire.

Parmi les principaux jurys du festival, on retrouvera de nombreux visages de l’audiovisuel et du cinéma français. La comédienne Karin Viard et le compositeur Victor Le Masne siègeront au jury de la Compétition internationale. L’autrice Lola Lafon présidera le jury Panorama, auquel la comédienne Marie Colomb participera. La comédienne et chanteuse Camélia Jordana prendra la présidence du jury Formats courts, auquel le comédien et réalisateur Julien Gaspar-Oliveri se joindra également.

Unifrance sera mobilisée sur le festival pour valoriser cette belle présence française et aller à la rencontre des équipes artistiques des séries en sélection : comédiens, comédiennes, scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, showrunners…

De courtes vidéos, à l’attention du grand public, seront diffusées sur les réseaux sociaux d’Unifrance, durant toute la durée du festival.

Toute la sélection française à Séries Mania 2025

Ouverture et clôture

Carême (France), diffusée sur Apple TV+

(France), diffusée sur Apple TV+ HPI - Saison 5 / High Intellectual Potential, Season 5 (France), diffusée sur TF1



Sélection officielle — Compétition internationale

Sélection officielle — Panorama

A Life's Worth (Suède, France), diffusée sur Viaplay / ARTE

(Suède, France), diffusée sur Viaplay / ARTE The Danish Woman (Islande, France), diffusée sur Rúv



Sélection officielle — Compétition française



Sélection officielle — Compétition formats courts



Hors-compétition — Séances spéciales



Séries documentaires