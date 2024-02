Si Bruno Dumont revient à Berlin avec L'Empire dix ans après y avoir présenté en compétition Camille Claudel 1915 c'est une première, dans cette sélection, pour Olivier Assayas (Hors du temps) Mati Diop (Dahomey), Claire Burger (Langue étrangère) et Abderrahmane Sissako (Black Tea), ainsi que pour Meryam Joobeur, dont Who Do I Belong To, coproduction française majoritaire, est le premier film. Tous les six, trois hommes et trois femmes, représenteront, à l’occasion de l’un des plus grands festivals de cinéma au monde, la multiplicité de genres et des regards du cinéma français.

Les nouveaux films d'André Téchiné (Les Gens d'à côté) et de Jérémy Clapin (qui réalise avec Pendant ce temps sur Terre son premier film en images réelles après J'ai perdu mon corps) et de Myriam El Hajj seront présentés en section Panorama, tandis que plus de 20 autres films de coproduction majoritaire française auront les honneurs des autres sélections. Notons tout particulièrement Averroès et Rosa Parks, deuxième volet de la trilogie initiée par Nicolas Philibert avec Sur l'Adamant, qui avait décroché l'Ours d'or à la Berlinale 2023.

De nombreux cinéastes et artistes feront le déplacement parmi lesquels Christine Angot, André Téchiné, Isabelle Huppert, Hafsia Herzi, Nahuel Pérez Biscayart, Bruno Dumont, Lyna Khoudri, Anamaria Vartolomei, Jérémy Clapin, Megan Northam, Abderrahmane Sissako, Nina Mélo, Mati Diop, Nicolas Philibert, Claire Burger, Nina Hoss, Vincent Macaigne, Micha Lescot, Nora Hamzawi et Olivier Assayas, déjà confirmés. Un cocktail en l’honneur du cinéma français présent à la Berlinale sera organisé à l'Ambassade de France le 19 février, en présence des équipes de films. Pour l'occasion, l’Ambassadeur remettra les insignes des Arts et des Lettres à Leila Hamid Présidente Directrice Générale de la société de distribution X-Verleih, et à Martin Kochendörfer, membre du comité de direction de X-Verleih.

En amont du festival, Unifrance, comme chaque année, organisera dans ses murs des projections de presse de certains des films français présentés au cours de cette édition, à l'attention des journalistes internationaux basés à Paris.



Suzy Bemba aux European Shooting Stars

Enfin, c'est Suzy Bemba (vue notamment dans Le Retour et les séries L'Opéra et Tout va bien) qui représentera la France cette année aux European Shooting Stars. L'actrice, qui figure parmi les 10 to Watch 2024 d'Unifrance, sera l'un des dix jeunes talents présentés à la presse internationale, à l'industrie et au public dans le cadre d'un programme exclusif de quatre jours (16-19 février) organisé par l'EFP pendant la Berlinale, dont l'un des temps forts sera la cérémonie de remise des prix des European Shooting Stars, le 19 février 2024 au Berlinale Palast.



Côté marché

De nombreux vendeurs français feront également le déplacement à l'EFM. Au total, 16 sociétés de vente internationales françaises seront hébergées sur le stand Unifrance :

Un cocktail d'ouverture du marché sera proposé par Unifrance le vendredi 16 février au Gropius Dome, afin que les professionnels français et étrangers puissent échanger, de manière conviviale, sur leurs projets en cours.

Enfin, les talents de la promotion 2024 des 10 to Watch d'Unifrance seront mis à l'honneur sur le stand Unifrance de l'EFM via un affichage dédié. Cette opération fera également l'objet d'un focus par le trade Screen International dans le cadre de ses dailies Berlinale.

Les films français présentés à la 74e Berlinale

Compétition

Panorama

Forum

Forum Special

Génération

Berlinale Special

Encounters

Berlinale Classics

Court-métrage - Compétition

Court-métrage - Competition Generation

Court-métrage - Forum Expanded

