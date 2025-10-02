Dans le cadre de ces rendez-vous organisés par Unifrance (après une première édition de rencontres professionnelles en Amérique latine, l'année dernière à Mexico) les participants prendront part, le 2 octobre, à la soirée d’ouverture du festival. Une visite des salles de cinéma de la ville leur sera proposée le vendredi 3 octobre, suivie de tables rondes avec les distributeurs, exploitants et institutionnels brésiliens au Rio Market.

La journée du samedi 4 octobre sera consacrée à des rendez-vous individuels entre vendeurs français et distributeurs brésiliens et latino-amériains, qui auront lieu à la Casa Firjan, ponctués par un déjeuner offert par Paris Filmes, important distributeur indépendant opérant au Brésil et en Amérique latine. Cette journée se clôturera avec la French Night organisée par le festival.

Enfin, le dimanche 5 octobre, sont prévus un tour de la ville de Niterói ainsi qu’une visite du cinéma indépendant Reserva Cultural, suivie d’un déjeuner offert par la société de distribution brésilienne Imovision.

Le cinéma français sera pléthorique au Festival international du film de Rio de Janeiro, qui se tient dans la métropole brésilienne du 2 au 12 octobre, en présence notamment de Juliette Binoche, qui viendra présenter son documentaire In-I in Motion. Également présentes (sous réserves), les cinéastes Blandine Lenoir, Sophie Letourneur, Romane Bohringer et Hind Meddeb.



