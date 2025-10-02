Les Rendez-vous d’Unifrance – Rio, organisés dans le contexte du Festival international du film de Rio de Janeiro et du dispositif renforcé de l’année France-Brésil, se tiendront du 2 au 6 octobre.
Ces rencontres permettront à 17 sociétés de ventes françaises d’échanger avec 15 distributeurs brésiliens et 3 distributeurs latino-américains et d’approfondir leurs connaissances du marché local, renforçant ainsi les relations franco-brésiliennes dans le secteur audiovisuel
Dans le cadre de ces rendez-vous organisés par Unifrance (après une première édition de rencontres professionnelles en Amérique latine, l'année dernière à Mexico) les participants prendront part, le 2 octobre, à la soirée d’ouverture du festival. Une visite des salles de cinéma de la ville leur sera proposée le vendredi 3 octobre, suivie de tables rondes avec les distributeurs, exploitants et institutionnels brésiliens au Rio Market.
La journée du samedi 4 octobre sera consacrée à des rendez-vous individuels entre vendeurs français et distributeurs brésiliens et latino-amériains, qui auront lieu à la Casa Firjan, ponctués par un déjeuner offert par Paris Filmes, important distributeur indépendant opérant au Brésil et en Amérique latine. Cette journée se clôturera avec la French Night organisée par le festival.
Enfin, le dimanche 5 octobre, sont prévus un tour de la ville de Niterói ainsi qu’une visite du cinéma indépendant Reserva Cultural, suivie d’un déjeuner offert par la société de distribution brésilienne Imovision.
Les sociétés présentes :
- Urban Sales
- Be For Films
- Best Friend Forever (BFF)
- France tv distribution
- Gebeka International
- Ginger & Fed
- Global Constellation
- Goodfellas
- Indie Sales
- Le Pacte
- mk2 films
- Pathé Films
- Playtime
- SND
- Studio TF1
- The Party Film Sales
- Totem Films
Côté festival
Le cinéma français sera pléthorique au Festival international du film de Rio de Janeiro, qui se tient dans la métropole brésilienne du 2 au 12 octobre, en présence notamment de Juliette Binoche, qui viendra présenter son documentaire In-I in Motion. Également présentes (sous réserves), les cinéastes Blandine Lenoir, Sophie Letourneur, Romane Bohringer et Hind Meddeb.
Tous les films français présentés au Festival International de Rio 2025
World Panorama
- Alpha de Julia Ducournau
- Ari de Léonor Serraille
- Coutures de Alice Winocour
- Deux pianos de Arnaud Desplechin
- Deux procureurs de Sergei Loznitsa
- Différente de Lola Doillon
- Dites-lui que je l'aime de Romane Bohringer
- Divine Comedy de Ali Asgari
- Dossier 137 de Dominik Moll
- Eleonora Duse de Pietro Marcello
- Franz de Agnieszka Holland
- Fuori de Mario Martone
- In-I in Motion de Juliette Binoche
- Jouer avec le feu de Delphine Coulin, Muriel Coulin
- Justa de Teresa Villaverde
- L'Accident de piano de Quentin Dupieux
- L'Aventura de Sophie Letourneur
- L'Illusion de Yakushima de Naomi Kawase
- L'Étranger de François Ozon
- La Femme la plus riche du monde de Thierry Klifa
- La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Le Cri des gardes de Claire Denis
- Le Rire et le Couteau de Pedro Pinho
- Love on Trial de Koji Fukada
- Magellan de Lav Diaz
- Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet
- Orphan de László Nemes
- Oui de Nadav Lapid
- Rue Malaga de Maryam Touzani
- The Chronology of Water de Kristen Stewart
- The Things You Kill de Alireza Khatami
- Valeur sentimentale de Joachim Trier
- Vie privée de Rebecca Zlotowski
- Écrire la vie - Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens de Claire Simon
Section Expectations
- Premières Classes de Kateryna Gornostai
- Fantôme utile de Ratchapoom Boonbunchachoke
- Renoir de Chie Hayakawa
- Agon de Giulio Bertelli
- Gorgonà de Evi Kalogiropoulou
- The Settlement de Mohamed Rashad
- La Dernière Rive de Jean-François Ravagnan
- Kika de Alexe Poukine
- Allah n'est pas obligé de Zaven Najjar
- Aux jours qui viennent de Nathalie Najem
- Entroncamento de Pedro Cabeleira
- L'Étrangère de Gaya Jiji
- Les Filles désir de Prïncia Car
- Les Moustiques de Valentina Bertani, Nicole Bertani
- Love Me Tender de Anna Cazenave Cambet
- Nino de Pauline Loquès
- Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi
Section Unique Itineraries
- Orwell: 2+2=5 de Raoul Peck
- Krishnamurti, la révolution du silence de Françoise Ferraton
- Zelensky de Yves Jeuland, Lisa Vapné
Classicos e Cults
Latin Premiere
- Le Mystérieux Regard du flamant rose de Diego Céspedes
- La Couleuvre noire de Aurélien Vernhes-Lermusiaux
- Hijo mayor de Cecilia Kang
- The Ivy de Ana Cristina Barragán
- Nuestra tierra de Lucrecia Martel
Forum des Images
- Annie Colère de Blandine Lenoir
- Zouzou de Blandine Lenoir
- Voyages en Italie de Sophie Letourneur
- Grand Central de Rebecca Zlotowski
- Énorme de Sophie Letourneur
- Saint Omer de Alice Diop
- L'Amour et les forêts de Valérie Donzelli
- L'Amour flou de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
