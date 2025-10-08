Le 69e Festival BFI du film de Londres se tiendra du 8 au 19 octobre. Une très conséquente sélection de films français, ou de coproduction française, y sera présentée, au sein des nombreuses sections qui composent le festival le plus important du Royaume-Uni.
Comme chaque année, Unifrance sera présent à cette édition 2025 via son soutien aux présences d’artistes dans la capitale britannique mais aussi pour la traditionnelle journée "Buyers & Sellers", lors de laquelle une large délégation d’exportateurs français pourra rencontrer les acheteurs britanniques dans le cadre d’un speed-dating à la formule éprouvée.
Les vendeurs français présents :
- Lucky Number
- Alpha Violet
- Cats & Docs
- Charades
- Coproduction Office
- Gaumont
- Goodfellas
- Kinology
- Les Films du Losange
- Luxbox
- mk2 films
- Paradise City Sales
- The Bureau Sales
- Totem Films
Dans le cadre du LFF Industry Forum, une conversation entre directeurs et programmateurs de festivals a été organisée pour appréhender la manière dont les festivals fonctionnent et évoluent afin de mieux soutenir le cinéma et la créativité. Sera présent, pour la France, Thomas Rosso (Semaine de la Critique).
La délégation artistique (sous réserves) :
Guillaume Marbeck, Richard Linklater, Anna Cazenave Cambet, Julia Ducournau, Tahar Rahim, Lucile Hadžihalilović, Raoul Peck, Damien Lewis, Rebecca Zlotowski, François Ozon, Claire Denis, Robin Campillo, Erige Sehiri, Aleksandr Kuznetsov, Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Vincent Munier
Tout le cinéma français au Festival BFI 2025
Les films majoritaires français sont indiqués en gras
Official Competition
- Nuestra tierra de Lucrecia Martel
- La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Hair, Paper, Water... de Minh Quý Trương, Nicolas Graux
Galas
- Valeur sentimentale de Joachim Trier
- Un simple accident de Jafar Panahi
- Nouvelle Vague de Richard Linklater
Documentary Competition
Cult
Dare
- Le Cri des gardes de Claire Denis
- Alpha de Julia Ducournau
- La Tour de glace de Lucile Hadžihalilović
- Magellan de Lav Diaz
- Sirât de Oliver Laxe
- The Chronology of Water de Kristen Stewart
- Un bref été de Nastia Korkia
Debate
- The Deal de Jean-Stéphane Bron
- Silent Friend de Ildiko Enyedi
- Islands of the Winds de Ya-Ting Hsu
- Mère de Teona Strugar Mitevska
- Orwell: 2+2=5 de Raoul Peck
Family
- Le Secret des mésanges de Antoine Lanciaux
- Le Chant des forêts de Vincent Munier
- Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Vallade, Liane-Cho Han
Journey
- Palestine 36 de Annemarie Jacir
- Deux procureurs de Sergei Loznitsa
- Enzo de Robin Campillo
- Orphan de László Nemes
- Portobello de Marco Bellocchio
- Promis le ciel de Erige Sehiri
Laugh
Love
- Résurrection de Bi Gan
- Left-Handed Girl de Shih-Ching Tsou
- Rue Malaga de Maryam Touzani
- Love Me Tender de Anna Cazenave Cambet
- L'Amour qu'il nous reste de Hlynur Pálmason
- Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch
Thrill
Experimenta
First Feature Competition
Create
Court-métrage - Sélection officielle
- C’était bien de Linda Lô
- Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory
- Coyotes de Said Zagha
- Chikha de Zahoua Raji, Ayoub Layoussifi
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Les Petits Monstres de Pablo Léridon
- Le Diable et la Bicyclette de Sharon Hakim
Court-métrage - Programme jeune public
