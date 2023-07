Trois cinéastes français en compétition à la 80e Mostra de Venise

Si Luc Besson et Bertrand Bonello n'ont jamais été en compétition à Venise, ce n'est pas le cas de Stéphane Brizé, qui y a déjà présenté Une vie et Un autre monde. Ces trois réalisateurs représenteront donc la France lors de cette 80e édition du plus ancien festival du monde, avec des films très attendus.

Cette sélection française sera complétée par trois films de production française minoritaire : Io capitano, de Matteo Garrone, The Green Border, de Agnieszka Holland et Holly, de Fien Troch.

Dogman de Luc Besson est l'histoire d'un homme meurtri par la vie (incarné par l'acteur américain Caleb Landry Jones), qui trouve son salut grâce à l’amour que lui portent ses chiens.

Dogman

La Bête de Bertrand Bonello, évoque sur trois périodes, dont une située en 2044, la connexion intime entre un homme et une femme, interprétés par Léa Seydoux et George MacKay

La Bête

Hors saison, de Stéphane Brizé, raconte de son côté les retrouvailles par hasard entre deux anciens amants (Guillaume Canet et Alba Rohrwacher), quinze ans après leur séparation.

Hors saison

Ce beau trio cinématographique sera complété, hors compétition, par un second trio de films : Daaaaaali !, la nouvelle folie de Quentin Dupieux, Making of, 2e film de l'année pour Cédric Kahn (après Le Procès Goldman à Cannes), et enfin Vivants, troisième film de la réalisatrice Alix Delaporte, habituée de Venise où elle avait présenté Angèle et Tony à la Semaine de la Critique, et Le Dernier Coup de marteau en compétition en 2014.

En section Orizzonti, nous découvrirons le premier film de Céline Rouzet, En attendant la nuit (avec Élodie Bouchez et Céleste Brunnquell), et Zé, de la réalisatrice mongole Lkhagvadulam Purev-Ochir, film majoritairement co-produit par la France.

En Orizzonti Extra (hors compétition), L'homme d'argile d'Anaïs Tellenne et Notre monde, le nouveau film de la comédienne Luàna Bajrami, complèteront la présence française.

L'audiovisuel français est aussi à l'honneur à Venise 2023 : la série française en 12 épisodes D'argent et de sang, de Xavier Giannoli et Frédéric Planchon, est l'une des deux séries sélectionnées dans la catégorie "Series - Hors compétition". Il s'agit d'une série Canal+ avec Vincent Lindon, Niels Schneider et Ramzy Bedia, adaptée du livre de Fabrice Arfi (2018) sur "le casse du siècle", ainsi que fut surnommée la fraude à la TVA sur les quotas de carbone.

Enfin, pour clore la sélection officielle, la section Venice Classics verra la toute première diffusion d'une version restaurée du Bonheur d'Agnès Varda, ainsi que deux documentaires français, l'un portant sur Michel Gondry (Michel Gondry - Do It Yourself), l'autre sur Alfred Hitchcock (Le Film pro nazi d'Hitchcock).

Signalons que la cinéaste française Mia Hansen-Løve fera partie du jury officiel, présidé par Damien Chazelle. Jean-Paul Salomé sera de son côté membre du jury Orizzonti, et Alice Diop présidera le jury international chargé de remettre le “Luigi De Laurentiis” Venice Award for a Debut Film – Lion of the Future.

--> Toute la sélection officielle est à retrouver ici

Le sélection VR et courts-métrages fera l'objet d'une actualité à part entière.

La 38e Semaine de la critique de Venise s'ouvrira et se fermera sur deux premiers films français (ou de coproduction majoritaire française) : en ouverture, le documentaire Dieu est une femme d'Andrès Peyrot, raconte le retour au Panama d'une équipe de cinéastes cinquante ans après qu'y a été tourné un documentaire depuis perdu. En clôture, Vermines de Sébastien Vaniček, qui raconte l'emprise d'un quartier des cités par des araignées mortelles, devrait faire hurler les arachnophobes.

En sélection nous découvrirons Le Vourdalak, premier long-métrage d'Adrien Beau, un film d'époque et de vampires d'après une légende slave, avec Ariane Labed et Kacey Mottet Klein.

À noter qu'Ava Cahen, déléguée générale de la Semaine de la Critique cannoise, fera partie du jury officiel de cette SiC vénitienne.

Le Vourdalak

--> Toute la sélection de la Semaine de la Critique de Venise est à retrouver ici

Dernière sélection parallèle de Venise, Giornati degli Autori, pour sa 20e édition, proposera dans sa sélection le film Sidonie au Japon, d'Élise Girard, avec Isabelle Huppert ainsi que plusieurs co-productions françaises, et un court-métrage "surprise" de Céline Sciamma, This is How a Child Becomes a Poet. Cette dernière sera également présidente du Jury de la compétition Giornate degli Autori 2023.

Sidonie au Japon

--> Toute la sélection Giornati degli Autori est à retrouver ici

-----------

Tous les films français (et de co-production française) présentés au Festival de Venise 2023, ainsi que dans les sections parallèles

Sélection officielle

Compétition

Hors-compétition

Programme audiovisuel - Séries

Orizzonti

Orizzonti Extra

Orizzonti (courts-métrages)

Venezia Classici

Venice Immersive

Court-métrage - Venice VR hors compétition

Semaine de la Critique

Film d'ouverture

Sélection officielle

Film de clôture

Giornate degli Autori - Venice Days

Sélection

Special Events

Court-métrage - Special Events