Côté festival, 7 œuvres françaises seront en sélection : 4 en compétition et 3 en hors compétition. Des projets XR sont également présentés au Gap Financing Market et à la Biennale College Cinema.

Lieu incontournable pour les formats immersifs, Venice Immersive Island réunira, comme l’année dernière, l’intégralité des activités liées à l’immersif du festival : installations immersives, postes de visionnages, salles de conférence, de networking, espace de sociabilité… Un écrin unique pour toutes les œuvres qui y seront présentées en première mondiale.

Le Jury de la compétition XR Venice Immersive est composé de Singing Chen, German Heller et Pedro Harres, et remettra trois prix : le Grand Prix du jury, le Prix de la Meilleure expérience et le Prix du Meilleur récit.

28 œuvres internationales sont en compétition, parmi lesquelles 4 tricolores :

Ces quatre œuvres bénéficient du soutien du programme French Immersion XR, initié par Unifrance, l'Institut français et le CNC, consistant en deux bourses au déplacement pour chaque œuvre en compétition.

Tout savoir sur French Immersion XR et les autres opportunités de soutiens proposées par ce programme : https://www.unifrance.org/actualites/16617/un-renforcement-des-soutiens-a-la-xr-francaise-a-l-international

Trois œuvres françaises sont également sélectionnées en hors compétition :

Par ailleurs, deux projets français seront présentés au Gap Financing Market et à la Biennale College Cinema VR :

Impulse: Playing with Reality de May Abdalla, Barry Gene Murphy produit par Floréal

The White Saboteur de Barthelemy Antoine-Loeff, Hugo Arcier produit par Risette

Enfin, une délégation de 9 professionnels de la XR se rendra à la Mostra de Venise dans le cadre de la mission « Entreprendre dans la culture » initiée par la DGMIC et avec le soutien d’Unifrance et de PXN.

Cette délégation participera aux activités du VPB et mènera un travail de prospection et de networking avec les professionnels internationaux présents sur place.

