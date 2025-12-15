Unifrance : Pouvez-vous nous présenter votre société ?

Emmanuelle Jouanole Emmanuelle Jouanole : Terranoa, c’est plus de 25 ans d’expertise dans le genre factuel, avec une spécialisation dans la recherche et la distribution de films à forte dimension narrative et à portée internationale. Grâce à une équipe de ventes expérimentée et à un catalogue d’environ 2 000 heures, nous couvrons un large éventail de thématiques allant de l’Histoire à la Science, en passant par la Faune et le Voyage. Nous accompagnons les producteurs sur le marché international, tous médias confondus, grâce à des stratégies dédiées de préventes et de ventes dès les premières phases de développement.



Quel est le pitch de votre programme en quelques mots ?

Isabelle Graziadey Isabelle Graziadey : Cinq années au cœur du plus grand chantier de restauration du siècle, celui de Notre-Dame de Paris, pour célébrer la résilience ainsi que le savoir-faire et l’excellence artisanale d’une équipe dévouée qui a travaillé contre la montre pour cette renaissance. Un film de prime time en versions 90 minutes et 52 minutes, retraçant les cinq années d’efforts et les défis liés à la sécurisation, à la consolidation et à la restauration de Notre-Dame, de l’intérieur comme de l’extérieur. Il couvre l’ensemble de l’histoire de la restauration jusqu’aux tout derniers jours précédant la réouverture au public le 4 décembre 2024, offrant aux spectateurs un accès à des images exclusives et inédites. Ce film événement a été diffusé sur la chaîne France 2 la veille de la réouverture, rassemblant plus de 5 millions de téléspectateurs en France et enregistrant d’excellentes parts de marché à l’international.



Dans quels territoires clés le film a-t-il été vendu ?

Emmanuelle Jouanole : Le film a été diffusé dans plus de deux cents territoires couvrant l’ensemble de l’Europe, ainsi qu’en Asie et au Canada. Des projections événementielles ont également eu lieu aux États-Unis, notamment à Washington, New York et Los Angeles.



Selon vous, qu’est-ce qui a convaincu les acheteurs de voter pour Notre-Dame : Résurrection ?

Isabelle Graziadey : Notre-Dame est un monument emblématique de Paris, incarnant le patrimoine et l’histoire de la France. C’est un trésor architectural du passé, porteur d’une forte signification historique et d’une valeur spirituelle pour beaucoup. Sa destruction a ému le monde entier, et des donateurs venus des quatre coins du monde se sont mobilisés pour contribuer à sa sauvegarde et à sa restauration.

Le film retrace parfaitement le sentiment d’urgence et le niveau d’expertise qui ont rendu possible sa renaissance en un temps record. L’effort collectif, la passion et l’engagement de tous les corps de métier sont particulièrement palpables, et la beauté saisissante de cet artisanat renaissant sous nos yeux rend le film extrêmement captivant à regarder.



Quelle est la prochaine étape pour Terranoa ?

Emmanuelle Jouanole et Isabelle Graziadey : Nous traversons une période exigeante, et Terranoa reste pleinement engagée dans la promotion internationale du documentaire. Nous recherchons donc sans relâche les meilleurs projets, tout en renforçant la visibilité de l’ensemble de notre catalogue, notamment à travers les médias non linéaires, qui offrent une exposition complémentaire à des programmes n’ayant plus nécessairement leur place sur le marché traditionnel.

Découvrez la bande-annonce de Notre-Dame : Résurrection ⬇️