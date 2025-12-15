Unifrance : Pouvez-vous nous présenter votre société ?

Sophie 'Kido' Prigent Sophie 'Kido' Prigent: Entreprise multi-récompensée, Hari est une story house qui crée des IPs destinées aux enfants et aux familles. Acteur majeur de l’animation, le studio développe, produit et distribue des contenus originaux pour la télévision et les plateformes numériques. Hari conçoit des programmes premium, dotés d’une identité visuelle forte et d’une animation CGI de qualité cinéma, afin de créer des marques puissantes portées par des histoires universelles qui résonnent naturellement à travers la télévision, le cinéma et les produits dérivés.

Attachée à une logique de qualité plutôt que de quantité, Hari développe des IPs premium avec une ligne éditoriale singulière, centrée sur la comédie familiale. Les séries de Hari — Grizzy et les Lemmings, Mystery Lane et la plus récente, La Famille Weasy — rencontrent un succès international et touchent des publics dans plus de 200 territoires à travers le monde.



Quel est le pitch de votre programme en quelques mots ?

Sophie 'Kido' Prigent : Si je n’avais qu’une minute, je dirais que cette série est un classique instantané — une série d’animation premium à l’ambition cinéma et télévision, mêlant enquête, aventure et comédie d’une manière totalement inédite. La qualité de son écriture capte naturellement le jeune public, en faisant confiance à sa curiosité tout en offrant de véritables frissons et beaucoup d’humour.



Et si j’ai un peu plus de temps, voici mon pitch : D’étranges événements se produisent à Londres. Et il n’existe qu’un seul animal capable de résoudre des mystères d’une telle ampleur : une hamster nommé Clever — une détective dotée d’un sens de l’observation prodigieux et de capacités de déduction extrêmement affûtées. Lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu, elle peut toujours compter sur son petit frère au tempérament fougueux, Bro, qui n’hésite jamais à affronter des adversaires bien plus grands que lui. Les dangers auxquels ils sont confrontés sont aussi extraordinaires que leurs enquêtes, flirtant souvent avec le surnaturel. Parviendront-ils à percer les mystères qui continuent de déconcerter Scotland Yard ?



Dans quels territoires clés le programme a-t-il été vendu ?

Sophie 'Kido' Prigent : Au-delà de la France, la série bénéficie d’une forte visibilité en Allemagne sur Disney Channel, et une fois la saison 2 livrée, Super RTL rejoindra l’aventure pour la diffusion des deux saisons. En Chine, la série est diffusée sur Youku depuis 2024. En Italie, elle rencontre également un très beau succès sur la Rai.

Au-delà des territoires pris individuellement, ce qui nous marque le plus est l’élan collectif qui entoure la série. Dans le contexte actuel, particulièrement exigeant pour les créations originales, chaque marché de soutien compte et contribue à écrire l’histoire d’une série. Des pays nordiques — souvent précurseurs en matière de nouvelles séries — à l’Europe de l’Est, en passant par l’Europe du Sud et l’Asie du Sud-Est, ce large soutien international est devenu l’une des grandes forces de Mystery Lane.



Selon vous, qu’est-ce qui a convaincu les acheteurs de voter pour Mystery Lane — Saison 1 ?

Sophie 'Kido' Prigent : Tout d’abord, je soulignerais la qualité globale de la série, qui se distingue à tous les niveaux — de l’écriture et de l’animation à l’atmosphère et à la réalisation visuelle. Certains partenaires TV ont même pensé que Mystery Lane était un long-métrage lorsqu’ils ont découvert le teaser !

Ensuite, l’une des forces les plus distinctives de la série est qu’elle ne sous-estime jamais l’intelligence des enfants. Elle stimule l’esprit d’aventure et la curiosité scientifique, tout en nourrissant leur imagination.

Enfin, Mystery Lane a touché des publics à travers l’Europe, les États-Unis et la Chine, prouvant que ses histoires résonnent auprès des enfants du monde entier. Et elle a enregistré d’excellentes audiences dans tous les territoires — la preuve ultime de son attractivité !



Quelle est la prochaine étape pour Mystery Lane, après avoir remporté ce prix (nouvelle saison, etc.) ?

Sophie 'Kido' Prigent : Après avoir battu tous les records pour une série originale sur France Télévisions, nous avons immédiatement enchaîné la saison 1 avec un épisode spécial de Noël, White Investigation (1 x 44’), diffusé le soir de Noël 2024 en France. Cet épisode spécial est maintenant prévu pour une diffusion internationale à Noël prochain, et nous attendons avec impatience les retours de nos partenaires diffuseurs — nous savons déjà que les enfants attendent avec enthousiasme de nouvelles aventures de Mystery Lane.

La saison 2 (26 x 22’) est actuellement en production, avec le soutien fort des partenaires ayant diffusé la saison 1. Cette nouvelle saison apportera de nouveaux mystères, des vilains ingénieux et des enjeux encore plus importants qui mettront Clever et Bro au défi comme jamais auparavant !

De manière excitante, la saison 2 commencera à relier Clever et Bro à des personnages et intrigues issus d’autres IPs de Hari, dévoilant progressivement un univers partagé qui réunit toutes nos créations originales.

Découvrez la bande-annonce de Mystery Lane ⬇️