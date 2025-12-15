Unifrance : Pouvez-vous nous présenter votre société ?

Julia Schulte Julia Schulte & Catherine Bernard Catherine Bernard : France tv distribution est la filiale commerciale du groupe audiovisuel public français. France tv distribution collabore avec les producteurs et détenteurs de droits afin de maximiser les revenus de leurs programmes sur toutes les plateformes médiatiques, y compris la publication vidéo et VOD, la musique, les magazines et les livres, les droits dérivés, ainsi que la distribution et le financement de programmes audiovisuels. Le département des ventes (distribution), dirigé par Julia Schulte, gère plus de 8 000 heures de programmes destinés à la vente dans le monde entier.



Quel est le pitch de votre programme en quelques mots ?

Julia Schulte & Catherine Bernard : Astrid et Raphaëlle est une série policière française légère qui suit un duo improbable : Astrid, brillante archiviste autiste dotée d’une mémoire exceptionnelle, et Raphaëlle, commandante de police intuitive et impulsive. Ensemble, elles résolvent des affaires de meurtres complexes en combinant une logique pure à des instincts de terrain avisés. Au-delà des enquêtes, la série explore l’amitié, la différence et le développement mutuel avec chaleur et humour.



Dans quels territoires clés le programme a-t-il été vendu ?

Julia Schulte & Catherine Bernard : La série télévisée a été vendue dans plus de 100 territoires, couvrant les plus grands marchés européens, mais également en Amérique latine, au Canada et au Japon, où la série est devenue un véritable phénomène !



Selon vous, qu’est-ce qui a convaincu les acheteurs de voter pour Astrid et Raphaëlle — Saison 5 ?

Julia Schulte & Catherine Bernard : La série fonctionne très bien à l’international car elle combine un ton classique de light crime universellement apprécié avec un duo original et distinctif. Le contraste entre logique et intuition, ordre et chaos, est immédiatement compréhensible à travers les cultures. Ses thèmes d’inclusion et d’amitié résonnent dans le monde entier, tandis que la structure épisodique des enquêtes rend la série facile à programmer, tant pour les diffuseurs traditionnels que pour les plateformes.



Quelle est la prochaine étape pour Astrid et Raphaëlle, après avoir remporté ce prix (nouvelle saison, adaptation) ?

Julia Schulte & Catherine Bernard : La production se poursuit, avec de nouvelles saisons prévues. Parallèlement, nous poursuivons notre stratégie de remakes, notamment avec l’adaptation anglaise qui en est maintenant à sa deuxième saison, ainsi que plusieurs options dans d’autres pays européens.

Découvrez la bande-annonce d'Astrid et Raphaëlle ⬇️