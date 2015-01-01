La programmation 2026, qui sera scandée tout au long de l’année à l’occasion de 3 temps forts thématiques, sera composée d’une sélection de neuf courts-métrages emblématiques, rassemblant films primés au cours de l’histoire du festival et les plus visionnés et plébiscités par les internautes à l’international. Les œuvres sélectionnées révèlent la diversité des écritures et des regards du jeune cinéma francophone contemporain.

Best of Shorts - MyFrenchFilmFestival 2026

Trois programmes, neuf films, une année de cinéma

Chaque saison, composée de trois courts métrages, sera disponible durant trois mois. Les films seront accessibles sur YouTube et TV5MONDEPlus.

Saison 1. Rencontres inattendues (février - mai 2026)

Trois histoires où l’amour surgit là où on ne l’attend pas : entre rivalité, fantaisie et road-movie intime.

Saison 2. La vie en fiction (mai - août 2026)

Trois variations sur le pouvoir du récit, entre réalité réinventée, parodie historique et hallucination collective.

Saison 3. Demain commence ici (septembre - décembre 2026)

À l’aube de l’âge adulte, trois récits sensibles où l’on quitte l’enfance pour se réinventer.

Vers une nouvelle ère pour MyFrenchFilmFestival

En parallèle de cette édition Best of, 2026 sera l’occasion pour Unifrance de réfléchir dans sa globalité à un nouveau modèle pour cet événement qui ambitionnait, à sa création en 2011, de rendre accessible, dans le monde entier, le meilleur du cinéma francophone contemporain à des internautes quelques fois éloignés des circuits de distribution classiques – tout en offrant une vitrine exceptionnelle à des œuvres qui avaient parfois peu circulé.



Dans un contexte où les plateformes VOD ont intensifié leur présence et acquis une large base d’utilisateurs, et alors que l’offre VOD explose, une réflexion est engagée sur tous les aspects du festival (ligne éditoriale, modèle de distribution, approche marketing et presse, périodicité et calendrier…) afin de tenir compte des nouveaux usages et appétences du public.



Ce nouveau dispositif de diffusion et de promotion des œuvres françaises et francophones à l’international reviendra en 2027 dans une forme optimisée et adaptée. Repensée dans sa forme, son engagement et ses ambitions internationales au bénéfice des publics locaux dans le monde, il sera aussi en phase avec les objectifs et la stratégie d’Unifrance en direction de tous les publics ; en cohérence avec la politique éditoriale ambitieuse que nous avons développée depuis trois ans sur nos réseaux sociaux et notre chaîne Youtube, pour valoriser la création française tout au long de l’année.