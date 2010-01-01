Les Prix de l’export audiovisuel permettent de mettre en lumière à la fois le professionnalisme et le savoir-faire des sociétés de distribution françaises ainsi que l’attrait de la création française à l’international et ce dans les trois catégories de programmes que sont l’animation, le documentaire et la fiction.

En 2024, les ventes des programmes audiovisuels français dépassent pour la 4e fois depuis 30 ans le seuil des 200 M€, pour atteindre 209,6 M€, en légère hausse de 3% sur un an. Cela reflète la qualité et la diversité des œuvres audiovisuelles dans tous les genres, qui continuent de séduire le marché international, malgré des conditions difficiles.

Sont nommés aux 22es Prix Unifrance de l’export audiovisuel :

● PRIX DE L’EXPORT AUDIOVISUEL — ANIMATION

Hari International pour Mystery Lane, Saison 1 — 26x22'

MIAM! distribution pour Les Minus — 50x11’& 22’

Xilam Animation pour Les Trois Bricochons — 52x11'

● PRIX DE L’EXPORT AUDIOVISUEL — DOCUMENTAIRE

Arte Distribution pour Steven Spielberg, l'homme et l'enfant — 52'

Terranoa pour Notre-Dame : Résurrection — 52’& 90’

The Party Film Sales pour Matrix: Generation — 52'

● PRIX DE L’EXPORT AUDIOVISUEL — FICTION

Federation International pour Sambre — 6x52’

France tv distribution pour Astrid et Raphaëlle, Saison 5 — 8x52'

Mediawan Rights pour Tom & Lola — 12x52'

À PROPOS DE LA SÉLECTION DES NOMMÉS AUX PRIX UNIFRANCE DE L’EXPORT AUDIOVISUEL

Les programmes nommés sont déterminés par le nombre de contrats pondérés par leur étalement territorial.

Les lauréats de chaque catégorie des Prix Unifrance de l’export sont ensuite déterminés par le vote des acheteurs internationaux invités aux Rendez-vous d'Unifrance au Havre et aux Rendez-vous d’Unifrance de Paris.

Rendez-vous le 15 décembre pour découvrir qui succèdera aux lauréats de l’édition 2024 :

21es Prix Unifrance de l’export audiovisuel — Animation : Xilam Animation pour Zig et Sharko, Saison 3 — 78x7'

21es Prix Unifrance de l’export audiovisuel — Documentaire : France tv distribution pour Tour Eiffel, le rêve d'un visionnaire — 52x90'

21es Prix Unifrance de l’export audiovisuel — Fiction : STUDIO TF1 Distribution pour Cat's Eyes — 8x52'