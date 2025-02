À l’issue d’une semaine incroyable, tant par un taux de fréquentation exceptionnel (plus de 173 000 entrées réparties sur les 14 salles qui ont accueilli ce rendez-vous majeur) que par la qualité des rencontres et événements professionnels du Marché, le rideau est tombé le 8 février sur une 47e édition du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand dont on dira qu’elle fut mémorable.

Et il faut bien reconnaître que les organisateurs, malgré des baisses drastiques de budget depuis 2022, ont su une fois encore relever tous les défis pour porter haut et loin les multiples couleurs d’un genre qui n’a d’autre ambition que de révéler les talents de demain.