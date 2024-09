Les chiffres de l’export des programmes audiovisuels français en 2023 ont été annoncé ce mardi 3 septembre par le CNC et Unifrance, en ouverture des Rendez-vous, faisant état de ventes qui se maintiennent à un niveau élevé de 203,4 M€. C’est la 3e fois depuis 30 ans que les ventes dépassaient le seuil des 200 M€, reflétant la qualité et la diversité des œuvres audiovisuelles dans tous les genres, qui continuent de séduire le marché international. Dans ce contexte porteur, les Rendez-vous d'Unifrance au Havre ont permis à 180 acheteurs internationaux, issus d’une quarantaine de pays, de découvrir plus de 700 programmes présentés par 56 sociétés de distribution d’œuvres audiovisuelles.

Parmi les 180 acheteurs présents, 80% représentaient des chaînes linéaires et 15% des services de VoD. Il s’agissait d’une première participation pour 17% des sociétés présentes et pour 16% des acheteurs. En termes de genres, 29% ont indiqué rechercher des programmes d’animation, 55% de fiction et 64% des documentaires, tenant compte du fait que certains acheteurs ne se limitent pas à un seul genre. Concernant les délégations, les 10 pays les plus représentés étaient cette année l’Espagne, la Pologne, la Belgique, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, la Suède, les Etats-Unis, la Hongrie et la République tchèque.





Ces Rendez-vous ont une nouvelle fois offert un cadre privilégié et propice aux échanges entre distributeurs français et acheteurs étrangers, en amont des marchés internationaux de la rentrée. Un sentiment partagé par plusieurs acheteurs, dont Guillermo Sierra, acheteur pour la chaîne américaine hispanophone HITN (à retrouver également ici) : "Je pense que l’on évolue dans une industrie qui repose sur les relations. Au fil des années, nous avons fait beaucoup de rencontres et nous avons créé de véritables amitiés. Les grands marchés sont merveilleux parce qu'ils permettent de voir beaucoup de contenus du monde entier et de rencontrer beaucoup de gens, mais la proximité, le fait de partager plusieurs repas par jour et de se rencontrer dans un petit espace font une énorme différence. Nous sommes toujours très reconnaissants envers des organisations comme Unifrance qui rendent ces moments possibles."



Tout au long des Rendez-vous, les participants ont pu découvrir les programmes-phares mis à l’honneur lors des déjeuners et dîners conviviaux, toujours aussi efficaces pour la promotion des programmes, ainsi que lors des projections qui ont aussi largement mobilisé les participants. À l’occasion de la soirée de gala, le mardi 3 septembre, le showrunner et réalisateur Marc Fitoussi, les comédiennes et danseuses Nastasia Caruge, Audjyan Alcide, Océane Giustiniani et Mia-Jade Guendjian, ainsi que les producteurs Michel Feller (Mon Voisin Productions – Mediawan) et Stéphane Sperry (Federation Studio France) ont fait le voyage pour présenter en exclusivité le premier épisode de la série Ça, c'est Paris créée par Marc Fitoussi, Edgard F. Grima et Jérôme Bruno, et distribuée par Federation Studios. Dans l’esprit de la série, les invités ont pu profiter d’un spectacle exclusif présenté par les danseuses du mythique Paradis latin.





Les danseuses du Paradis latin, les comédiennes et danseuses Nastasia Caruge, Audjyan Alcide, Océane Giustiniani et Mia-Jade Guendjian et le showrunner Marc Fitoussi à l’occasion de la soirée de gala des Rendez-vous d’Unifrance au Havre © Jérémy Charbaut / Unifrance





Nouveauté de ces Rendez-vous, le média Deadline a remis au scénarist, réalisateur et showrunner Noé Debré le tout premier Deadline French TV Disruptor Award. Un prix qui récompense les talents les plus remarquables de la télévision à l’international. Noé Debré était présent à Deauville pour recevoir ce prix et a prononcé un discours de remerciement concis et percutant : "Quand on m'a dit que j'allais recevoir le prix du ‘Disruptor’ de la télévision française, je me suis demandé ce que signifiait le mot ‘Disruptor’. J'ai vu que c'était un terme utilisé principalement dans la tech. En y réfléchissant, j'ai réalisé que pour les séries qui m'ont valu ce prix aujourd'hui, Parlement et Zorro, les premiers partenaires avaient toujours été la télévision publique. Donc, si nous voulons plus de ‘Disruption’, il nous faut plus de télévision publique."



Hervé Morin (Président de la Région Normandie), Daniela Elstner (Directrice générale d’Unifrance), Noé Debré (scénariste et réalisateur), Gilles Pélisson (Président d’Unifrance) et Stewart Clarke (journaliste chez Deadline) lors de la remise du premier Deadline French TV Disruptor Award aux Franciscaines à Deauville

© Jérémy Charbaut / Unifrance



Les top 5 des visionnages sur la Screening Room des Rendez-vous

Top fictions

Top documentaires



Top animations

