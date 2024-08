Parmi les 180 acheteurs attendus, certains participeront aux Rendez-vous pour la première fois, à l’instar d’HITN (chaîne publique à destination de la communauté hispanophone aux États-Unis), V-me (chaîne jeunesse latino-américaine aux États-Unis), Gusto TV (chaîne spécialisée en gastronomie au Canada) ou des acheteurs des chaînes espagnoles Antena 3, Movistar, et Mediaset España (Telecinco).

Les sociétés OneGate Media (ex-Studio Hamburg / Allemagne), l’ORF (Autriche), Warner Bros. Discovery – HBO Europe, la LRT (Lituanie), TV Nova (République tchèque), FTV Prima (République tchèque) ou encore le groupe Markíza (Slovaquie) renouvelleront également leur présence avec de nouveaux représentants. On peut aussi noter la présence d’une importante délégation polonaise, en faisant le deuxième pays le plus représenté après l’Espagne.

Du côté de l’Asie, il s’agira d’une première participation pour la chaîne WOWOW (Japon), et d’un retour après plusieurs années d’absence pour la chaîne publique PTS (Taïwan). Pour le Moyen-Orient, les distributeurs pourront compter sur la participation d’Al Araby TV (Qatar), de la plateforme Shahid du groupe MBC+, déjà présente lors de précédents Rendez-vous mais de retour cette année, ainsi que d’une délégation turque incluant le groupe Turkuvaz pour les chaînes ATV et MovieBox et Warner Bros. Discovery Turkey.

Enfin, pour la troisième année consécutive, Unifrance a également convié les principaux diffuseurs français.

Côté distributeurs, 56 sociétés françaises sont attendues.

> Retrouvez la liste complète des sociétés participantes ici



Cette édition anniversaire des Rendez-vous s’ouvrira avec un cocktail d’ouverture à la Bibliothèque Oscar Niemeyer, à l’invitation de la Mairie du Havre, en présence de Monsieur Édouard Philippe, maire du Havre et président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, le lundi 2 septembre.

Le mercredi 4 septembre, les participants seront également conviés par la Région Normandie pour un cocktail dînatoire aux Franciscaines à Deauville, à l’invitation de Monsieur Hervé Morin, président de la Région Normandie, et en sa présence.

Cette soirée sera l’occasion pour le média Deadline, partenaire de ces Rendez-vous, de remettre le premier Deadline French TV Disruptor Award à un jeune artiste au parcours remarquable.

Le marché et la vidéothèque ouvriront leurs portes dès le mardi 3 septembre au Carré des Docks. Les acheteurs internationaux pourront découvrir une riche offre, composée de plus de 700 programmes audiovisuels français couvrant tous les genres : fiction, animation, documentaire, spectacle vivant et divertissement.

Cette année encore, chaque société a pu mettre en lumière un programme-phare sous forme de highlight, avec une visibilité privilégiée sur la Screening Room. Ces programmes sont d’ores et déjà disponibles en ligne sur la plateforme de visionnage de l’événement, et seront également accessibles sur place dans la vidéothèque.

Renouvelant une formule dont l’efficacité a été démontrée pour favoriser la vente des programmes audiovisuels français, les accrédités seront invités à découvrir plusieurs productions attendues prochainement sur les écrans à l’occasion de déjeuners, de dîners et de projections.

Ainsi, lors de la soirée de gala du mardi 3 septembre, les accrédités pourront découvrir la série Ça, c'est Paris créée par Marc Fitoussi, Edgard F. Grima et Jérôme Bruno, produite par Mon Voisin Productions (Mediawan) et Federation Studio France, en coproduction avec Butler Industries, et distribuée par Federation Studios. Le showrunner et réalisateur Marc Fitoussi, les comédiennes et danseuses Nastasia Caruge, Audjyan Alcide, Océane Giustiniani ainsi que les producteurs Michel Feller (Mon Voisin Productions – Mediawan) et Stéphane Sperry (Federation Studio France) feront le déplacement pour présenter en exclusivité le premier épisode de la série, projeté au cinéma Pathé Docks Vauban, et rencontrer les professionnels étrangers lors d’un dîner festif se déroulant dans la salle de spectacle du Carré des Docks. Les invités pourront également profiter d’un spectacle de danse présenté en exclusivité par les danseuses et danseurs du mythique Paradis latin.

Ça, c'est Paris

Tout au long du marché, les accrédités pourront également découvrir :

La série documentaire d’animation L'Armée des Romantiques créée par Amélie Harrault, lors d’une projection proposée par ARTE Distribution le mardi 3 septembre à 12h30.

créée par Amélie Harrault, lors d’une projection proposée par le mardi 3 septembre à 12h30. La série de fiction Tom & Lola , créée par Camille Couasse et Sarah Farkas et distribuée par Mediawan Rights lors d’une projection proposée le mercredi 4 septembre à 12h30.

, créée par Camille Couasse et Sarah Farkas et distribuée par lors d’une projection proposée le mercredi 4 septembre à 12h30. La série de fiction L'Éclipse créée par Hélène Duchateau, Cécile Lorne et Baptiste Filleul, proposée par About Premium Content lors d’un déjeuner le jeudi 5 septembre à 12h30.

créée par Hélène Duchateau, Cécile Lorne et Baptiste Filleul, proposée par lors d’un déjeuner le jeudi 5 septembre à 12h30. La série de fiction Zorro, comédie d’aventure créée par Benjamin Charbit et Noé Debré, dans le cadre d’une projection au cinéma Pathé Docks Vauban le jeudi 5 septembre à 18h, suivie de la soirée de clôture organisée à partir de 20h au Magic Mirrors, proposées par France tv distribution.

Le mardi 3 septembre, le CNC et Unifrance co-présenteront également les chiffres 2023 de l’export des programmes audiovisuels français lors d’une conférence de presse qui se déroulera depuis l’auditorium du Carré des Docks et qui sera également retransmise en ligne, en anglais. Inscriptions ici.

> Retrouvez le programme complet de l’événement ici.

Unifrance remercie chaleureusement la Ville du Havre ainsi que la Région Normandie pour leur soutien et le travail mené conjointement pour le succès de ces Rendez-vous, et se réjouit de voir cette collaboration se concrétiser tout au long de l’événement.

Les 30es Rendez-vous d’Unifrance au Havre bénéficient du précieux soutien de : la République française, du CNC, de la PROCIREP, de la Ville du Havre, de la Région Normandie. Unifrance remercie également Estandon, fournisseur officiel de l’événement ; ainsi que ses mécènes Accor et Vranken-Pommery Monopole ; et les partenaires média qui l'accompagnent : Variety, Prensario et Deadline.