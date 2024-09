Après la showrunneuse allemande Annette Hess, Noé Debré sera le tout premier Français à recevoir cette distinction, qui lui sera remise lors d'une cérémonie aux Franciscaines à Deauville le 4 septembre, pendant les Rendez-vous d'Unifrance au Havre.

Navigant entre le monde des séries télévisées (il était le co-créateur, co-scénariste et co-réalisateur de Parlement, et aujourd'hui co-scénariste de Zorro, présenté en clôture des Rendez-vous d'Unifrance au Havre) et celui des films d'auteur (il a notamment été le coscénariste de Dheepan de Jacques Audiard, Palme d'or en 2015), Noé Debré est un jeune auteur qui détonne par sa précocité et sa capacité à toucher à tous les styles, tous les genres et tous les formats, tout en abordant des sujets audacieux et complexes, comme les institutions européennes vues à travers le prisme de la comédie dans Parlement.

Ayant collaboré comme auteur avec de nombreux cinéastes prestigieux (parmi lesquels Michel Hazanavicius, Romain Gavras, Yvan Attal, Thomas Bidegain ou encore Tom Mccarthy), il a réalisé un premier long-métrage, la comédie burlesque et intimiste Le Dernier des Juifs, sortie début 2024 en France,

Zorro, sa prochaine série, co-créée avec Benjamin Charbit et mettant en vedette Jean Dujardin, Grégory Gadebois, André Dussollier, Audrey Dana et Éric Elmosnino, est l'un des programmes les plus attendus de l'année. Produite par Le Collectif 64 et codiffusée par Paramount+ et France Télévisions, qui en est également le distributeur international, elle sera diffusée en France à partir du 6 septembre, mais aussi en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Amérique latine.



Zorro