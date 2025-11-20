La 28e édition du Festival du film français en République tchèque, événement coorganisé par l’Institut français de Prague et Unifrance, proposera du 20 au 26 novembre un programme riche de 43 films diffusés au gré de 134 séances à Prague (au Kino 35 de l’Institut français de Prague, au Kino Lucerna, au Kino Světozor ou encore au Edison Filmhub), mais également en région, avec une série de projections du 20 au 24 novembre à České Budějovice, Hradec Králové et Ostrava, et du 21 au 26 novembre à Brno.
C'est La Venue de l'avenir de Cédric Klapisch qui lancera les festivités au Lucerna le jeudi 20 novembre, en présence de Zinedine Soualem, acteur fétiche du cinéaste.
Sont également invités par le festival l'acteur-réalisateur Pascal Elbé (La Bonne Étoile) et les cinéastes Stéphane Demoustier (L'Inconnu de la Grande Arche), Camille Perton (Les Arènes), Grégoire Graesslin (Dammen) et Fiorella Basdereff (Le Temps de s'adorer).
Les Avant-premières, section principale du festival, proposeront 14 films – dont la plupart ont été présentés au dernier Festival de Cannes – et qui sortiront dans les cinémas tchèques les prochains mois.
Dans sa partie praguoise, le festival proposera, dans la section compétitive Choix de la Critique Tchèque, six films en lice pour le Prix du public, et rendra égalemment hommage à deux figures du cinéma français et francophone récemment disparues, Émilie Dequenne et Alain Delon.
Une séance spéciale a été organisée autour du chef-d’œuvre de Jean-Luc Godard À bout de souffle, projeté en miroir avec Nouvelle Vague de Richard Linklater, qui en raconte le tournage.
La section Films 2024 – 2025 offrira aux spectateurs une sélection de films français récemment sortis dans les salles de cinéma tchèques, et qui confirment la diversité de la cinématographie française actuelle, parmi lesquels 13 jours, 13 nuits, Boléro, La Petite Dernière ou Lumière ! L'aventure continue.
Enfin, la traditionnelle Soirée du court-métrage préparée chaque année en collaboration avec Unifrance, donnera à découvrir une sélection de six courts au gré de deux projections, le mardi 25 novembre à 20h au Kino 35, et le mercredi 26 novembre à 20h30 au Světozor.
Parallèlement l'exposition Les 130 ans du studio Gaumont, composée d'affiches et d'éléments audiovisuels issus d'iune sélection de films cultes produits par les célèbres studios à la marguerite, se tiendra à la Galerie 35 de l’Institut français de Prague du 6 novembre 2025 au 10 janvier 2026.
Long-métrage - Avant-premières
- Animale de Emma Benestan
- L'Inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier
- La Bonne Étoile de Pascal Elbé
- La Femme la plus riche du monde de Thierry Klifa
- La Venue de l'avenir de Cédric Klapisch
- Le Chant des forêts de Vincent Munier
- Le Déluge de Gianluca Jodice
- Les Arènes de Camille Perton
- Par amour de Elise Otzenberger
- Partir un jour de Amélie Bonnin
- Reflet dans un diamant mort de Hélène Cattet, Bruno Forzani
- Sarah Bernhardt, la divine de Guillaume Nicloux
- Vie privée de Rebecca Zlotowski
- Le Bal de Ettore Scola
Compétition - Choix de la critique tchèque
- Nouvelle Vague de Richard Linklater
- Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet
- Les Musiciens de Grégory Magne
- Love Me Tender de Anna Cazenave Cambet
- Les Enfants vont bien de Nathan Ambrosioni
- Jeunes mères de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Hommage : Emilie Dequenne
- Au revoir là-haut de Albert Dupontel
- Complètement cramé de Gilles Legardinier
- Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait de Emmanuel Mouret
- Close de Lukas Dhont
Hommage : Alain Delon
- La Piscine de Jacques Deray
- Les Félins de René Clément
- Mélodie en sous-sol de Henri Verneuil
- La Tulipe noire de Christian-Jaque
Séance spéciale
Films 2024-2025
- L'Amour ouf de Gilles Lellouche
- 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon
- Boléro de Anne Fontaine
- Lumière ! L'aventure continue de Thierry Frémaux
- Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy
- Jamais sans mon psy de Arnaud Lemort
- L'Île rouge de Robin Campillo
- La Petite Dernière de Hafsia Herzi
Soirée court-métrage
