C'est La Venue de l'avenir de Cédric Klapisch qui lancera les festivités au Lucerna le jeudi 20 novembre, en présence de Zinedine Soualem, acteur fétiche du cinéaste.

Sont également invités par le festival l'acteur-réalisateur Pascal Elbé (La Bonne Étoile) et les cinéastes Stéphane Demoustier (L'Inconnu de la Grande Arche), Camille Perton (Les Arènes), Grégoire Graesslin (Dammen) et Fiorella Basdereff (Le Temps de s'adorer).

Les Avant-premières, section principale du festival, proposeront 14 films – dont la plupart ont été présentés au dernier Festival de Cannes – et qui sortiront dans les cinémas tchèques les prochains mois.

Dans sa partie praguoise, le festival proposera, dans la section compétitive Choix de la Critique Tchèque, six films en lice pour le Prix du public, et rendra égalemment hommage à deux figures du cinéma français et francophone récemment disparues, Émilie Dequenne et Alain Delon.

Une séance spéciale a été organisée autour du chef-d’œuvre de Jean-Luc Godard À bout de souffle, projeté en miroir avec Nouvelle Vague de Richard Linklater, qui en raconte le tournage.

La section Films 2024 – 2025 offrira aux spectateurs une sélection de films français récemment sortis dans les salles de cinéma tchèques, et qui confirment la diversité de la cinématographie française actuelle, parmi lesquels 13 jours, 13 nuits, Boléro, La Petite Dernière ou Lumière ! L'aventure continue.

Enfin, la traditionnelle Soirée du court-métrage préparée chaque année en collaboration avec Unifrance, donnera à découvrir une sélection de six courts au gré de deux projections, le mardi 25 novembre à 20h au Kino 35, et le mercredi 26 novembre à 20h30 au Světozor.

Parallèlement l'exposition Les 130 ans du studio Gaumont, composée d'affiches et d'éléments audiovisuels issus d'iune sélection de films cultes produits par les célèbres studios à la marguerite, se tiendra à la Galerie 35 de l’Institut français de Prague du 6 novembre 2025 au 10 janvier 2026.



