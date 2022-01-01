La bande annonce de cette 3e édition ⬇️



Vous avez 24 jours pour découvrir les 6 longs-métrages*, les 12 courts-métrages* et la série de cette édition ! 🌍

Longs-métrages :

Courts-métrages :

Série :

Samuel (Saison 1 – 4 premiers épisodes) – Émilie Tronche (France, Espagne / Comédie animée) 🚨

Disponible uniquement dans MyMetaStories World dans Minecraft®, du 10 au 12 octobre





MyMetaStories World : 3 jours d’expérience

immersive dans Minecraft® 🎮

Projections des courts-métrages : découvrez les courts-métrages de la sélection comme au cinéma, dans des salles virtuelles dédiées à chaque film. Assistez aux séances à heures fixes aux côtés des autres joueurs et échangez sur les films dans le chat du jeu pour vivre une authentique expérience collective de cinéma… en ligne ! 🎟️

Mini-jeux exclusifs : après chaque projection de court-métrage, relevez des défis ludiques inspirés de l’esthétique et de l’histoire du film. Amusez-vous à explorer ces mini-jeux pour découvrir tous les clins d’œil aux films de la sélection ! 🕹️

Quête : embarquez pour un voyage à travers 6 îles thématiques retraçant les étapes de création d’un film – du scénario à la promotion. Cette aventure vous plongera dans l’histoire du cinéma européen (avec de nombreux easter eggs disséminés dans le décor 😍) tout en vous proposant une expérience de jeu captivante entre deux projections.

La série Samuel s’invite dans MyMetaStories World : événement exceptionnel, les 4 premiers épisodes de Samuel – la série créée par Émilie Tronche, produite par Les Valseurs, coproduite par ARTE France, Pictanovo, Pikkukala, RTVE, 3Cat et Solent Production – seront projetés dans une salle spéciale inspirée de l’univers de la série. Participez à un mini-jeu exclusif autour de l’épisode « La Piscine », rencontrez le personnage de Samuel intégré en PNJ dans le jeu, et collectionnez les goodies virtuels en pixel art à l’effigie de la série (disponibles en édition limitée pendant le festival) ! 🤩

Marcel et Monsieur Pagnol : découvrez la bande-annonce officielle du film d’animation de Sylvain Chomet (à qui l’on devait déjà Les Triplettes de Belleville) dans une salle de cinéma dédiée. Plongez également dans un mini-jeu thématique faisant référence à l’univers du film, et admirez l’affiche pixel art du film réalisée pour MyMetaStories ! 🎞️

Prix du public MyMetaStories : après les projections, votez pour votre court-métrage favori sur notre serveur Discord. Le film le plus plébiscité par les joueurs recevra le Prix du public MyMetaStories. À vous de jouer pour défendre vos coups de cœur ! 🏆

Lives influenceurs : tout au long du week-end d’ouverture, une constellation de créateurs de contenu se mobilise pour faire rayonner MyMetaStories dans le monde entier. Sur Twitch, des stars du gaming comme Aypierre (FR), Shadoune666 (ES), Tubbo (UK) ou Conterstine (MX) vous donnent rendez-vous pour explorer en live MyMetaStories !

Mais ce n’est pas tout ! Des influenceurs cinéma investissent également le festival pour en révéler les pépites. Sur leurs comptes TikTok, Instagram ou X, ils partageront coulisses, recommandations et découvertes.

Mention spéciale au Club Cinéma qui proposera une expérience 360° avec :

- Un live Twitch dédié à l’événement 🎮

- Des contenus exclusifs sur les comptes TikTok et Instagram des différents membres du Club (soit plus de 200000 abonnés cumulés)

- Un thread immersif sur X



📡 Que vous soyez gamer, gameuse ou cinéphile, ces influenceurs vous donnent rendez-vous pour vous guider dans l’univers MyMetaStories et pour vous faire vivre pleinement cette expérience collective hors du commun !

Comment participer au festival ?

En ligne (10 octobre > 2 novembre 2025) : sur près de 30 plateformes VàD partenaires dans le monde Dans Minecraft® (10 > 12 octobre 2025) :

Achetez votre licence Minecraft® et installez le launcher Minecraft Java officiel

Téléchargez le launcher MyMetaStories

Explorez MyMetaStories World dans Minecraft®

Assistez à des projections inédites dans un cinéma virtuel

Participez à des mini-jeux et à des rencontres interactives avec des gamers et cinéphiles du monde entier

Tarifs de visionnage

Longs-métrages :

Disponibles uniquement sur les plateformes VàD partenaires du festival *

* Les conditions tarifaires de chaque plateforme VàD s’appliquent

En Amérique latine hispanophone, Afrique, Proche et Moyen-Orient : les longs-métrages sont disponibles gratuitement

Courts-métrages :



📲 Rejoignez la communauté MyMetaStories :

Pour connaître toutes les informations utiles sur le festival, rendez-vous sur MyMetaStories.eu et abonnez-vous aux réseaux sociaux du festival :

Instagram | TikTok | Discord | YouTube | Facebook



N’hésitez pas également à partager vos expériences de jeu et de visionnage avec le hashtag #MyMetaStories !

Informations sur la sélection et le programme sur MyMetaStories.eu



Bonnes projections et bon festival à toutes et à tous ! 🌟

* Hors géoblocages éventuels des films en fonction des territoires

MyMetaStories est un projet soutenu par le programme Europe Créative MEDIA de la Commission européenne.

MyMetaStories n’est pas un événement Minecraft® officiel, et n’est ni approuvé ni associé à Mojang ou Microsoft.