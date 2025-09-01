Découvrez en vidéo les temps forts de ces Rendez-vous d'Unifrance au Havre



En ouverture des Rendez-vous, les distributeurs français, ainsi que la presse française et internationale, ont été conviés à une matinée de conférences le 2 septembre, introduite par Gilles Pélisson, Président d’Unifrance, Daniela Elstner, Directrice générale d’Unifrance, ainsi que Gaëtan Bruel, Président du CNC. Gilles Pélisson et Yannick Carriou, Président Directeur Général de Médiamétrie, ont pu discuter des enjeux liés à la distribution numérique, avec le sujet clé de la mesure d’audience des programmes sur les plateformes. Les chiffres de l’export des programmes audiovisuels français en 2024, établis par le CNC et Unifrance, ont également été présentés par Cécile Lacoue, Directrice des études, des statistiques et de la prospective au CNC, Sarah Hemar, Directrice de l’audiovisuel chez Unifrance, et Emmanuelle Jouanole, Directrice générale de GEDEON Media Group & Terranoa. Ces chiffres font état de ventes qui dépassent pour la 4e fois depuis 30 ans le seuil des 200 M€, pour atteindre 209,6 M€, en légère hausse de 3% sur un an, reflétant la qualité et la diversité des œuvres audiovisuelles dans tous les genres, qui continuent de séduire le marché international, malgré des conditions difficiles.

Dans ce contexte, les Rendez-vous d’Unifrance au Havre ont permis à 150 acheteurs internationaux, d’une quarantaine de pays, de découvrir plus de 500 programmes présentés par 51 sociétés de distribution d’œuvres audiovisuelles. Concernant les délégations, les 10 pays étrangers les plus représentés étaient cette année la Suisse, la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, l’Espagne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Croatie.

Ces Rendez-vous ont une nouvelle fois offert un cadre privilégié et propice aux échanges entre distributeurs français et acheteurs étrangers, en amont des marchés internationaux de la rentrée.





Tout au long des Rendez-vous, les participants ont pu découvrir les programmes-phares mis à l’honneur lors de soirées conviviales, toujours aussi efficaces pour la promotion des programmes, ainsi que lors des projections, qui ont aussi largement mobilisé les participants. À l’occasion de la soirée de gala, le mardi 2 septembre, le créateur, scénariste et réalisateur Ange Basterga, les comédiens Thierry Neuvic et Vahina Giocante et le producteur Marco Cherqui (CPB Films) ont fait le voyage pour présenter en exclusivité le premier épisode de la série La Terre et le Sang (6x52’), distribuée par France tv distribution. Les musiciens corses ayant signé la bande originale de la série étaient également présents et ont interprété plusieurs titres de leur répertoire lors de la soirée.



Le comédien Thierry Neuvic, le créateur, scénariste et réalisateur Ange Basterga et la comédienne Vahina Giocante à l’occasion de la soirée de gala des Rendez-vous d’Unifrance au Havre © Jérémy Charbaut / Unifrance

Pour la deuxième année consécutive de ces Rendez-vous, le média Deadline a décerné le prix French TV Disruptor Award à la showrunneuse et scénariste Fanny Herrero, succédant ainsi au scénariste et réalisateur Noé Debré, lauréat l’an dernier. Ce prix récompense les talents les plus remarquables et audacieux de la télévision à l’international. Fanny Herrero était présente à Fécamp pour recevoir ce prix, où elle a rappelé, dans un discours particulièrement émouvant, que l’audace était ce qui la guidait dans son métier : « I really believe that audacity lies in the conviction that what we want to tell really matters - That it is essential, and that we really want to tell something true to us. I believe that boldness, audacity is a protection of creativity against fear. This is what guides me in my work. I really hope it guides you too, because we really need that. »



Catherine Morin Desailly (Sénatrice de la Seine-Maritime), Hervé Morin (Président de la Région Normandie), Fanny Herrero (showrunneuse et scénariste), Stewart Clarke (journaliste chez Deadline) et Gilles Pélisson (Président d’Unifrance) lors de la remise du Deadline French TV Disruptor Award au Palais Bénédictine à Fécamp © Jérémy Charbaut / Unifrance

