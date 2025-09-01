Du 1er au 5 septembre ont eu lieu les 31es Rendez-vous d'Unifrance, qui se sont tenus pour la deuxième fois au Havre, sur la côte normande. La Ville du Havre et la Région Normandie ont réservé un accueil particulièrement chaleureux aux participants, avec une belle mise en valeur du territoire, que ce soit lors de la soirée d’ouverture au MuMa, le Musée d’art moderne André Malraux, où les participants ont été reçus par Édouard Philippe, maire du Havre et président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, ou lors du cocktail dînatoire organisé à Fécamp au Palais Bénédictine, à l’invitation d’Hervé Morin, président de la Région Normandie. Tous deux ont souligné la place de l’audiovisuel au niveau local et l’importance à la fois culturelle et économique du secteur.
Découvrez en vidéo les temps forts de ces Rendez-vous d'Unifrance au Havre
En ouverture des Rendez-vous, les distributeurs français, ainsi que la presse française et internationale, ont été conviés à une matinée de conférences le 2 septembre, introduite par Gilles Pélisson, Président d’Unifrance, Daniela Elstner, Directrice générale d’Unifrance, ainsi que Gaëtan Bruel, Président du CNC. Gilles Pélisson et Yannick Carriou, Président Directeur Général de Médiamétrie, ont pu discuter des enjeux liés à la distribution numérique, avec le sujet clé de la mesure d’audience des programmes sur les plateformes. Les chiffres de l’export des programmes audiovisuels français en 2024, établis par le CNC et Unifrance, ont également été présentés par Cécile Lacoue, Directrice des études, des statistiques et de la prospective au CNC, Sarah Hemar, Directrice de l’audiovisuel chez Unifrance, et Emmanuelle Jouanole, Directrice générale de GEDEON Media Group & Terranoa. Ces chiffres font état de ventes qui dépassent pour la 4e fois depuis 30 ans le seuil des 200 M€, pour atteindre 209,6 M€, en légère hausse de 3% sur un an, reflétant la qualité et la diversité des œuvres audiovisuelles dans tous les genres, qui continuent de séduire le marché international, malgré des conditions difficiles.
Dans ce contexte, les Rendez-vous d’Unifrance au Havre ont permis à 150 acheteurs internationaux, d’une quarantaine de pays, de découvrir plus de 500 programmes présentés par 51 sociétés de distribution d’œuvres audiovisuelles. Concernant les délégations, les 10 pays étrangers les plus représentés étaient cette année la Suisse, la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, l’Espagne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Croatie.
Ces Rendez-vous ont une nouvelle fois offert un cadre privilégié et propice aux échanges entre distributeurs français et acheteurs étrangers, en amont des marchés internationaux de la rentrée.
Tout au long des Rendez-vous, les participants ont pu découvrir les programmes-phares mis à l’honneur lors de soirées conviviales, toujours aussi efficaces pour la promotion des programmes, ainsi que lors des projections, qui ont aussi largement mobilisé les participants. À l’occasion de la soirée de gala, le mardi 2 septembre, le créateur, scénariste et réalisateur Ange Basterga, les comédiens Thierry Neuvic et Vahina Giocante et le producteur Marco Cherqui (CPB Films) ont fait le voyage pour présenter en exclusivité le premier épisode de la série La Terre et le Sang (6x52’), distribuée par France tv distribution. Les musiciens corses ayant signé la bande originale de la série étaient également présents et ont interprété plusieurs titres de leur répertoire lors de la soirée.
Le comédien Thierry Neuvic, le créateur, scénariste et réalisateur Ange Basterga et la comédienne Vahina Giocante à l’occasion de la soirée de gala des Rendez-vous d’Unifrance au Havre © Jérémy Charbaut / Unifrance
Pour la deuxième année consécutive de ces Rendez-vous, le média Deadline a décerné le prix French TV Disruptor Award à la showrunneuse et scénariste Fanny Herrero, succédant ainsi au scénariste et réalisateur Noé Debré, lauréat l’an dernier. Ce prix récompense les talents les plus remarquables et audacieux de la télévision à l’international. Fanny Herrero était présente à Fécamp pour recevoir ce prix, où elle a rappelé, dans un discours particulièrement émouvant, que l’audace était ce qui la guidait dans son métier : « I really believe that audacity lies in the conviction that what we want to tell really matters - That it is essential, and that we really want to tell something true to us. I believe that boldness, audacity is a protection of creativity against fear. This is what guides me in my work. I really hope it guides you too, because we really need that. »
Catherine Morin Desailly (Sénatrice de la Seine-Maritime), Hervé Morin (Président de la Région Normandie), Fanny Herrero (showrunneuse et scénariste), Stewart Clarke (journaliste chez Deadline) et Gilles Pélisson (Président d’Unifrance) lors de la remise du Deadline French TV Disruptor Award au Palais Bénédictine à Fécamp © Jérémy Charbaut / Unifrance
Les tops des visionnages sur la Screening Room des Rendez-vous
Top fictions :
- La Terre et le Sang, série créée par Ange Basterga, écrite par Ange Basterga, Pierre-Marie Mosconi, Emmanuelle Michaux, réalisée par Ange Basterga, produite par CPB Films, distribuée par France tv distribution
- Phœnix, série créée par Matthieu Bernard, Louis Aubert, écrite par Louis Aubert, Matthieu Bernard, Clément Marchand, réalisée par Franck Brett, produite par Les Films du Cygne, Storia Television , distribuée par Mediawan Rights
- Les Saisons, série créée par Hélène Duchateau, écrite par Nicolas Maury, Hélène Duchateau, réalisée par Nicolas Maury, produite par Windy Production
Top documentaires :
- Terre : les forces du vivant, film écrit par Christophe Cousin, Matthieu Maillet, réalisé par Matthieu Maillet, produit par Haut et Court Doc, distribué par Terranoa
- Les Cités d'Or, le Grand Malentendu, film écrit et réalisé par Joséphine Duteuil, produit par Tournez S'il Vous Plaît Production, distribué par France tv distribution
- BORNÉO, la forêt ancestrale (ex-æquo), film réalisé par Ronan Fournier-Christol, produit par Songes de Moai, distribué par Terranoa
- Destination Lune : La Nouvelle Conquête Spatiale (ex-æquo), série réalisée par Laurent Lichtenstein, Alain Brunard, produit par ZED, NHK, distribuée par ZED
- Aurores boréales, le grand rendez-vous (ex-æquo), film réalisé par Olivier Grunewald, Bernadette Gilbertas, produit par POP Films, distribué par Lukarn
- Saveurs du monde (ex-æquo), série produite par TV ONLY, distribuée par Only Distrib
Top animations :
- Capitaine Tonus (ex-æquo), série écrite par Sophie Decroisette, réalisée par Jérôme Mouscadet, produite par Dada ! Animation, distribuée par Autour de Minuit
- Les Aventures de Pil (ex-æquo), série créée par Julien Fournet, réalisée par Julien Fournet, Jérémie Guneau, Benjamin Lagard, produite par TAT productions, distribuée par Folivari
- Les Garçons bleus – 12 portraits, série réalisée par Francisco Bianchi, produite par Mood Films Production, distribuée par Studiofact Rights
- Simon (SuperLapin), série écrite par Stephanie Blake, Thomas Forwood, Julien Cayot, Simon Lecocq, réalisée par Julien Cayot, produite par GO-N Productions, distribuée par Federation International
---
Retrouvez les contenus vidéos réalisés pendant les Rendez-vous d’Unifrance au Havre sur la chaîne YouTube d’Unifrance :
