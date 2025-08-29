MyMetaStories, le festival novateur de cinéma européen en ligne et dans Minecraft®, est de retour pour sa 3e édition du 10 octobre au 2 novembre 2025 !
Explorez en ligne depuis chez vous la vitalité du jeune cinéma européen à travers une sélection éclectique de 18 films provenant de 11 pays avec 6 longs-métrages sous-titrés en 6 langues (🇩🇪, 🇬🇧, 🇪🇸, 🇫🇷, 🇮🇹, 🇵🇹) et 12 courts-métrages sous-titrés en 3 langues (🇬🇧, 🇪🇸, 🇫🇷).
Découvrez l’affiche de MyMetaStories 2025 ! 🎬
Découvrez la bande-annonce de MyMetaStories 2025 !
Comédies, drames, films de science-fiction, road-movies, récits initiatiques ou comédies musicales… Découvrez les 6 longs-métrages de la sélection* :
- Aimer perdre – Lenny & Harpo Guit (Belgique, France)
- Breaking the Ice – Clara Stern (Autriche)
- Little Jaffna – Lawrence Valin (France)
- Silver Star – Ruben Amar & Lola Bessis (France)
- U Are The Universe – Pavlo Ostrikov (Ukraine, Belgique)
- La Vie, en gros – Kristina Dufková (République tchèque, Slovaquie, France)
En prise de vues réelles ou en animation, retrouvez également les 12 courts-métrages au programme cette année* :
- Beurk ! – Loïc Espuche (France)
- Désolé, je suis en retard (mais j'ai amené une chorale) – Håkon Anton Olavsen (Norvège)
- Eureka! – Kris Borghs (Belgique)
- Favours – Agnes Skonare Karlsson (Suède)
- Forever – Théo Djekou, Pierre Ferrari, Cyrine Jouini, Pauline Philippart & Anissa Terrier (France)
- Life Simulator – Antoine Delclaud, Antoine Fermier, Paul Praden, Zakaria Jilali, Raphael Knight & Théo Martin (France)
- Muscle Masqué dans : ferraille pagaille – Nicolas Gemoets (Belgique)
- Pas de place – Jelena Oroz (Croatie)
- The Refusers – Wiep Teeuwisse (Pays-Bas)
- Sierra – Sander Joon (Estonie)
- Silviana Deluxe 250 – Frida E. Elmström (Suède)
- Tout ce que nous avons manqué – Marta Prokopová (Slovaquie, République tchèque)
Deux grandes nouveautés enrichissent l’expérience cette année
- La série Samuel s’invite dans MyMetaStories
Pour la première fois, une œuvre audiovisuelle sera présentée dans Minecraft® grâce au festival ! Samuel, créée par Émilie Tronche, produite par Les Valseurs, coproduite par ARTE France, Pictanovo, Pikkukala, RTVE, 3cat et Solent Production, vous propose une expérience inédite pour l’édition 2025 : les 4 premiers épisodes seront projetés dans Minecraft®, dans une salle dédiée inspirée de l’univers de la série.
Un mini-jeu exclusif autour de l’épisode « La Piscine » vous y attend, et vous pourrez même croiser Samuel en personne, en PNJ dans le jeu. Des goodies pixel art (stickers, carnets, casquettes) à l’effigie de la série seront également disponibles en édition limitée pendant le festival – à collectionner absolument par les fans !
- La bande-annonce officielle du dernier long-métrage de Sylvain Chomet, (à qui l'on devait déjà Les Triplettes de Belleville), Marcel et Monsieur Pagnol, sera diffusée dans Minecraft®.
Ainsi, et c'est aussi une première : MyMetaStories s’associe à Marcel et Monsieur Pagnol pour une opération exceptionnelle à l’occasion de la sortie du film dans les salles françaises le 15 octobre. Minecraft® devient ainsi une plateforme de promotion cinématographique avec la projection de cette bande-annonce officielle pendant le festival et dans une salle spécialement décorée à l’image du film.
Les joueurs pourront également s’essayer à un mini-jeu thématique inspiré de l’univers du film, et y admirer une superbe affiche du film remastérisée en pixel art visible partout dans MyMetaStories World. Ne manquez pas cet événement inédit qui abolit les frontières entre cinéma et jeu vidéo !
Comment participer au festival ?
En ligne (10 octobre > 2 novembre 2025)
- Sur près de 30 plateformes VàD partenaires dans le monde. Plus d'infos ici.
Dans Minecraft® (10 > 12 octobre 2025)
- Achetez votre licence Minecraft® et installez le launcher Minecraft Java officiel
- Téléchargez le launcher MyMetaStories
- Explorez MyMetaStories World dans Minecraft®
- Assistez à des projections inédites dans un cinéma virtuel
- Participez à des mini-jeux et à des rencontres interactives avec des gamers et cinéphiles du monde entier
Tarifs de visionnage
Longs-métrages :
- disponibles* uniquement sur les plateformes VàD partenaires du festival
- Les conditions tarifaires de chaque plateforme VàD s’appliquent
- En Amérique latine hispanophone, Afrique, Proche et Moyen-Orient : les longs-métrages sont disponibles* gratuitement
Courts-métrages :
- disponibles gratuitement
- Sur les plateformes VàD partenaires du festival*
- Sur la chaîne YouTube d'Unifrance*
- Dans MyMetaStories World, dans Minecraft®
Pour connaître toutes les informations utiles sur le festival, rendez-vous sur MyMetaStories.eu et abonnez-vous aux réseaux sociaux du festival : Instagram | TikTok | Discord | YouTube | Facebook
* Hors géoblocages éventuels des films en fonction des territoires
MyMetaStories est un projet soutenu par le programme Europe Créative MEDIA de la Commission européenne.
MyMetaStories n’est pas un événement Minecraft® officiel, et n’est ni approuvé ni associé à Mojang ou Microsoft.