Découvrez la bande-annonce de MyMetaStories 2025 !





Comédies, drames, films de science-fiction, road-movies, récits initiatiques ou comédies musicales… Découvrez les 6 longs-métrages de la sélection* :

En prise de vues réelles ou en animation, retrouvez également les 12 courts-métrages au programme cette année* :



Deux grandes nouveautés enrichissent l’expérience cette année

La série Samuel s’invite dans MyMetaStories

Pour la première fois, une œuvre audiovisuelle sera présentée dans Minecraft® grâce au festival ! Samuel, créée par Émilie Tronche, produite par Les Valseurs, coproduite par ARTE France, Pictanovo, Pikkukala, RTVE, 3cat et Solent Production, vous propose une expérience inédite pour l’édition 2025 : les 4 premiers épisodes seront projetés dans Minecraft®, dans une salle dédiée inspirée de l’univers de la série.

Un mini-jeu exclusif autour de l’épisode « La Piscine » vous y attend, et vous pourrez même croiser Samuel en personne, en PNJ dans le jeu. Des goodies pixel art (stickers, carnets, casquettes) à l’effigie de la série seront également disponibles en édition limitée pendant le festival – à collectionner absolument par les fans !

Samuel



La bande-annonce officielle du dernier long-métrage de Sylvain Chomet, (à qui l'on devait déjà Les Triplettes de Belleville), Marcel et Monsieur Pagnol, sera diffusée dans Minecraft®.

Ainsi, et c'est aussi une première : MyMetaStories s’associe à Marcel et Monsieur Pagnol pour une opération exceptionnelle à l’occasion de la sortie du film dans les salles françaises le 15 octobre. Minecraft® devient ainsi une plateforme de promotion cinématographique avec la projection de cette bande-annonce officielle pendant le festival et dans une salle spécialement décorée à l’image du film.

Les joueurs pourront également s’essayer à un mini-jeu thématique inspiré de l’univers du film, et y admirer une superbe affiche du film remastérisée en pixel art visible partout dans MyMetaStories World. Ne manquez pas cet événement inédit qui abolit les frontières entre cinéma et jeu vidéo !

Marcel et Monsieur Pagnol

Comment participer au festival ?

En ligne (10 octobre > 2 novembre 2025)

Sur près de 30 plateformes VàD partenaires dans le monde. Plus d'infos ici.

Dans Minecraft® (10 > 12 octobre 2025)

Achetez votre licence Minecraft® et installez le launcher Minecraft Java officiel

et installez le launcher Minecraft Java officiel Téléchargez le launcher MyMetaStories

Explorez MyMetaStories World dans Minecraft®

dans Minecraft® Assistez à des projections inédites dans un cinéma virtuel

Participez à des mini-jeux et à des rencontres interactives avec des gamers et cinéphiles du monde entier

Tarifs de visionnage

Longs-métrages :

disponibles* uniquement sur les plateformes VàD partenaires du festival

Les conditions tarifaires de chaque plateforme VàD s’appliquent

En Amérique latine hispanophone, Afrique, Proche et Moyen-Orient : les longs-métrages sont disponibles* gratuitement

Courts-métrages :

Pour connaître toutes les informations utiles sur le festival, rendez-vous sur MyMetaStories.eu et abonnez-vous aux réseaux sociaux du festival : Instagram | TikTok | Discord | YouTube | Facebook

* Hors géoblocages éventuels des films en fonction des territoires

MyMetaStories est un projet soutenu par le programme Europe Créative MEDIA de la Commission européenne.

MyMetaStories n’est pas un événement Minecraft® officiel, et n’est ni approuvé ni associé à Mojang ou Microsoft.