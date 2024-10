Côté festival, la Festa del Cinema se déroulera majoritairement à l'Auditorium Parco della Musica, qui accueillera les principales salles de projection et le vaste tapis rouge, l'un des plus grands au monde. D'autres lieux et entités culturelles de la capitale participent égalment à la Festa.

Depuis 2022, la Festa del Cinema propose, parmi ses sélections, une compétition internationale, avec un jury composé de professionnels du cinéma, de la culture et des arts. Rencontres avec le public, événements, projections spéciales et hommages font également partie du programme.

Signalons, côté cinéma français, la première mondiale du film Le Choix, de Gilles Bourdos, avec Vincent Lindon dans le rôle d'un architecte dont la vie prend un tournant dramatique, ainsi que celle de La Pie voleuse, le nouveau film de Robert Guédiguian, cinéaste très apprécié en Italie.

Enfin, Chiara Mastroianni sera au centre d'une masterclass dans le cadre de l’anniversaire des 100 ans de la naissance de son père Marcello Mastroianni, en majesté sur l'affiche du festival.

Alice nella Città, section indépendante et parallèle du festival et dédiée aux jeunes générations, se déroulera aux mêmes dates et présentera aussi une sélection de films français, parmi lesquels le film de clôture Sur un fil, premier long-métrage de Reda Kateb, sans oublier Vingt Dieux, de Louise Courvoisier, en compétition.

Côté marché, la 10e édition du MIA verra Unifrance accueillir sous son ombrelle plusieurs exportateurs (Gaumont, Be For Films, Artedis, Playtime et SND) pour 5 jours de marché.



Les œuvres immersives seront mises à l’honneur dans un XR showcase où 8 œuvres de coproduction française seront présentées :

Un cocktail organisé par l'Ambassade de France en Italie, Unifrance, le MIA, l'Institut français et la SCELF, en l'honneur du cinéma et de l'audiovisuel français, aura lieu le mardi 15 octobre au Palazzo Farnese, résidence de l'ambassade.

Enfin, signalons le programme "Scenari Transalpini", atelier d’incubation transnational de scénarios de films de long-métrage, pour accompagner l'émergence de futures coproductions franco-italiennes. Une initative de l’Institut francais Italia et Cinecittà, avec le soutien de la DGCA-MiC et du CNC, ainsi que de l’Institut français, et en collaboration avec le MIA et la Villa Médicis.

Tous les films français présentés à la 19e Festa del Cinema de Rome

(les films majoritaires français sont indiqués en gras)



Sélection officielle - Progressive Cinema



Grand Public

History of Cinema

Freestyle



Freestyle - Arts

Best of 2024

Tributes and Special Events

Festa rome

Alice Nella Città

Concorso

Fuori Concorso

Projections spéciales



Sintoni

Film de clôture