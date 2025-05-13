Les Rendez-Vous with French Cinema in New York, vitrine annuelle du cinéma français aux États-Unis, organisés par Film at Lincoln Center en collaboration avec Unifrance, mettront en lumière 22 films du 5 au 15 mars 2026. Une sélection qui fait la part belle aux films présentés aux festivals de Cannes, Venise et Locarno, et qui comprend de nombreuses premières nord-américaines, américaines et new-yorkaises. Une vingtaine de réalisateurs et comédiens sont attendus pour présenter leurs films et aller à la rencontre du public new-yorkais.
La soirée d'ouverture de Rendez-Vous sera marquée par la première new-yorkaise de L'Étranger, l'adaptation par François Ozon du roman emblématique d'Albert Camus. Acclamé lors de sa première à la 82e Mostra de Venise, le film a depuis été nommé aux César du cinéma dans quatre catégories, dont celles du meilleur acteur (Benjamin Voisin) et du meilleur second rôle masculin (Pierre Lottin). Il a également remporté les Prix du meilleur film et du meilleur acteur (Benjamin Voisin) aux Lumières de la presse internationale.
Et c'est Alpha, de Julia Ducournau, présenté en compétition au Festival de Cannes 2025 puis dans une vingtaine de festivals à l'international, qui clôturera cette édition.
Sont d'ores et déjà attendus (sous réserve) : François Ozon, Julia Ducournau, Olivier Assayas, Pascal Bonitzer, Anna Cazenave Cambet, Salif Cissé, Arnaud Desplechin, Valérie Donzelli, Claire Simon, Rebecca Marder, Maxime Matray, Alexia Walther, Dominik Moll, Stéphane Demoustier, Fabienne Godet, Leyla Bouzid, Nadia Melliti, Jean-Paul Salomé, Pauline Loquès et Kristy Baboul.
Pour Florence Almozini, directrice artistique de Film at Lincoln Center, "ces 31es Rendez-Vous reflètent la vitalité et l'ambition artistique toujours impressionnantes du cinéma contemporain français. La programmation de cette année rassemble des auteurs de renom tels qu'Olivier Assayas, François Ozon, Claire Simon, Pascal Bonitzer, ainsi que de nombreux nouveaux cinéastes prometteurs, dont Leyla Bouzid et Pauline Loquès, pour n'en citer que quelques-uns. Film at Lincoln Center est fier de poursuivre sa collaboration de longue date avec Unifrance, en présentant le meilleur du nouveau cinéma français au public new-yorkais."
Pour Daniela Elstner, Directrice générale d'Unifrance, "les Rendez-Vous with French Cinema continuent de faire office de pont culturel entre la France et les États-Unis, réunissant cinéastes et publics autour d'un amour commun pour le cinéma. En cette période d'incertitude mondiale, nous sommes profondément reconnaissants des relations solides et durables que nous avons nouées avec nos partenaires du Film at Lincoln Center."
Masterclasses et rencontres
Comme chaque année, une série de rencontres entre les cinéastes et les étudiants de lycées et d'universités new-yorkais, s'accompagnant parfois de projections, est organisée. (D'autres masterclasses, encore non confirmées, seront susceptibles de s'ajouter à cette liste.)
- François Ozon à l'université de Princeton
- Olivier Assayas à l'université de Columbia
- Claire Simon au Lycée Français de New York
- Pascal Bonitzer au Lycée Français de New York
Côté panels, une rencontre French in Motion autour des premiers films a été organisée avec le Gotham Film & Media Institute, au cours duquel la réalisatrice Pauline Loquès et la productrice Julie Billy interviendront. Seront également présents Hasan Hadi et Leah Chen Baker (TBC), le réalisateur et la productrice du film Le Gateau du Président.
Intro/Q&A avec d’autres institutions
- Arnaud Desplechin présentera Shoah (parties I & II) à l’Alliance Française
- Olivier Assayas présentera Demonlover ainsi que La Prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini au Metrograph.
- Claire Simon présentera Vous ne désirez que moi et le documentaire Public Housing, de Frederick Wiseman, au Metrograph
Projections scolaires
Des projections scolaires gratuites seront organisées pour les élèves des écoles de la région de New York, invités à venir voir les films suivants : L'Étranger, Dossier 137, La Venue de l'avenir et Écrire la vie - Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens.
Prix du public et Prix du meilleur cinéaste émergent
Le vote pour le septième Prix du public sera ouvert à tous les cinéphiles participant au festival. Enfin un jury composé de six étudiants en cinéma et en français, issus d'universités new-yorkaises, choisira son film préféré pour le Prix du meilleur cinéaste émergent, qui met en avant les points de vue uniques des jeunes cinéastes et leurs interprétations des identités nouvelles et diverses de la France. Ces deux prix seront annoncés peu après la clôture du festival.
Journée professionnelle
Une journée professionnelle sera organisée le 6 mars afin de faciliter les rencontres entre vendeurs et producteurs français d'un côté et distributeurs et programmateurs américains de l'autre. La journée démarrera avec une séance de présentations, par une douzaine de vendeurs internationaux, de leurs films français à venir et sera suivie d'un déjeuner de networking. L'après-midi, les professionnels français pourront participer au panel sur la production.
La sélection 2026
Film d'ouverture
Sélection
- Dossier 137 de Dominik Moll
- Affection Affection de Maxime Matray, Alexia Walther
- Alpha de Julia Ducournau
- Deux pianos de Arnaud Desplechin
- Enzo de Robin Campillo
- L'Affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé
- L'Engloutie de Louise Hémon
- L'Inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier
- L'Épreuve du feu de Aurélien Peyre
- La Petite Dernière de Hafsia Herzi
- La Venue de l'avenir de Cédric Klapisch
- Le Mage du Kremlin de Olivier Assayas
- Le Répondeur de Fabienne Godet
- Love Me Tender de Anna Cazenave Cambet
- Maigret et le mort amoureux de Pascal Bonitzer
- Météors de Hubert Charuel
- Nino de Pauline Loquès
- Victor comme tout le monde de Pascal Bonitzer
- À pied d'œuvre de Valérie Donzelli
- À voix basse de Leyla Bouzid
- Écrire la vie - Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens de Claire Simon
Les Rendez-Vous with French Cinema in New York bénéficient du précieux soutien de : TV5MONDE, la Villa Albertine / Ambassade de France aux États-Unis, la Région Occitanie, la République française, le CNC et la PROCIREP.
Film at Lincoln Center est soutenu par le New York State Council on the Arts.
Unifrance remercie également les mécènes du Fonds de dotation Unifrance : Accor (Grand mécène), BNP Paribas (Mécène) et Maison Pommery & Associés (Mécène).
En lien avec cette actualité
Films(26)
Manifestations(4)
Festival international du film de Cannes - 2025
Festival longs et courts métrages
France
du
au
Locarno Film Festival - 2025
Festival longs et courts métrages
Suisse
du
au