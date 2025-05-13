La soirée d'ouverture de Rendez-Vous sera marquée par la première new-yorkaise de L'Étranger, l'adaptation par François Ozon du roman emblématique d'Albert Camus. Acclamé lors de sa première à la 82e Mostra de Venise, le film a depuis été nommé aux César du cinéma dans quatre catégories, dont celles du meilleur acteur (Benjamin Voisin) et du meilleur second rôle masculin (Pierre Lottin). Il a également remporté les Prix du meilleur film et du meilleur acteur (Benjamin Voisin) aux Lumières de la presse internationale.

Et c'est Alpha, de Julia Ducournau, présenté en compétition au Festival de Cannes 2025 puis dans une vingtaine de festivals à l'international, qui clôturera cette édition.

Sont d'ores et déjà attendus (sous réserve) : François Ozon, Julia Ducournau, Olivier Assayas, Pascal Bonitzer, Anna Cazenave Cambet, Salif Cissé, Arnaud Desplechin, Valérie Donzelli, Claire Simon, Rebecca Marder, Maxime Matray, Alexia Walther, Dominik Moll, Stéphane Demoustier, Fabienne Godet, Leyla Bouzid, Nadia Melliti, Jean-Paul Salomé, Pauline Loquès et Kristy Baboul.

Pour Florence Almozini, directrice artistique de Film at Lincoln Center, "ces 31es Rendez-Vous reflètent la vitalité et l'ambition artistique toujours impressionnantes du cinéma contemporain français. La programmation de cette année rassemble des auteurs de renom tels qu'Olivier Assayas, François Ozon, Claire Simon, Pascal Bonitzer, ainsi que de nombreux nouveaux cinéastes prometteurs, dont Leyla Bouzid et Pauline Loquès, pour n'en citer que quelques-uns. Film at Lincoln Center est fier de poursuivre sa collaboration de longue date avec Unifrance, en présentant le meilleur du nouveau cinéma français au public new-yorkais."

Pour Daniela Elstner, Directrice générale d'Unifrance, "les Rendez-Vous with French Cinema continuent de faire office de pont culturel entre la France et les États-Unis, réunissant cinéastes et publics autour d'un amour commun pour le cinéma. En cette période d'incertitude mondiale, nous sommes profondément reconnaissants des relations solides et durables que nous avons nouées avec nos partenaires du Film at Lincoln Center."





Masterclasses et rencontres

Comme chaque année, une série de rencontres entre les cinéastes et les étudiants de lycées et d'universités new-yorkais, s'accompagnant parfois de projections, est organisée. (D'autres masterclasses, encore non confirmées, seront susceptibles de s'ajouter à cette liste.)

François Ozon à l'université de Princeton

Olivier Assayas à l'université de Columbia

Claire Simon au Lycée Français de New York

Pascal Bonitzer au Lycée Français de New York

Côté panels, une rencontre French in Motion autour des premiers films a été organisée avec le Gotham Film & Media Institute, au cours duquel la réalisatrice Pauline Loquès et la productrice Julie Billy interviendront. Seront également présents Hasan Hadi et Leah Chen Baker (TBC), le réalisateur et la productrice du film Le Gateau du Président.



Intro/Q&A avec d’autres institutions



Projections scolaires

Des projections scolaires gratuites seront organisées pour les élèves des écoles de la région de New York, invités à venir voir les films suivants : L'Étranger, Dossier 137, La Venue de l'avenir et Écrire la vie - Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens.

Prix du public et Prix du meilleur cinéaste émergent

Le vote pour le septième Prix du public sera ouvert à tous les cinéphiles participant au festival. Enfin un jury composé de six étudiants en cinéma et en français, issus d'universités new-yorkaises, choisira son film préféré pour le Prix du meilleur cinéaste émergent, qui met en avant les points de vue uniques des jeunes cinéastes et leurs interprétations des identités nouvelles et diverses de la France. Ces deux prix seront annoncés peu après la clôture du festival.

Journée professionnelle

Une journée professionnelle sera organisée le 6 mars afin de faciliter les rencontres entre vendeurs et producteurs français d'un côté et distributeurs et programmateurs américains de l'autre. La journée démarrera avec une séance de présentations, par une douzaine de vendeurs internationaux, de leurs films français à venir et sera suivie d'un déjeuner de networking. L'après-midi, les professionnels français pourront participer au panel sur la production.





La sélection 2026

Film d'ouverture

Sélection

Les Rendez-Vous with French Cinema in New York bénéficient du précieux soutien de : TV5MONDE, la Villa Albertine / Ambassade de France aux États-Unis, la Région Occitanie, la République française, le CNC et la PROCIREP.



Film at Lincoln Center est soutenu par le New York State Council on the Arts.



Unifrance remercie également les mécènes du Fonds de dotation Unifrance : Accor (Grand mécène), BNP Paribas (Mécène) et Maison Pommery & Associés (Mécène).