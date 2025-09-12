Pour la deuxième année consécutive, Unifrance, avec le soutien du CNC, remettra le Prix Unifrance de la distribution. Ce prix vise à mettre en avant le travail des distributeurs de films français à l’étranger en récompensant une campagne de promotion particulièrement ambitieuse et innovante.
Cette année encore, chaque exportateur pourra proposer une campagne marketing parmi toutes les sorties internationales de ses films ayant bénéficié de l’aide à la distribution d’Unifrance / CNC durant l’année écoulée. Le prix sera ensuite décerné par les membres de la commission, composé de vendeurs, distributeurs et d’un spécialiste en stratégies digitales, à un distributeur international parmi plus de 350 sorties de film français à travers le monde. Ce prix est doté d’un montant de 10 000 euros.
Les délibérations auront lieu lors de la dernière réunion de l'année de la commission d'aide à la distribution, soit le 27 novembre 2025.
Le prix sera quant à lui remis par Daniela Elstner et Charles Tesson lors des Rendez-vous d’Unifrance à Paris, le mercredi 14 janvier 2026.
