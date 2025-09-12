Cette année encore, chaque exportateur pourra proposer une campagne marketing parmi toutes les sorties internationales de ses films ayant bénéficié de l’aide à la distribution d’Unifrance / CNC durant l’année écoulée. Le prix sera ensuite décerné par les membres de la commission, composé de vendeurs, distributeurs et d’un spécialiste en stratégies digitales, à un distributeur international parmi plus de 350 sorties de film français à travers le monde. Ce prix est doté d’un montant de 10 000 euros.



Les délibérations auront lieu lors de la dernière réunion de l'année de la commission d'aide à la distribution, soit le 27 novembre 2025.



Le prix sera quant à lui remis par Daniela Elstner et Charles Tesson lors des Rendez-vous d’Unifrance à Paris, le mercredi 14 janvier 2026.





