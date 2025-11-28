De la Comédie-Française, de Bertrand Usclat et Martin Darondeau, avec Pauline Clément, Marina Hands, Guillaume Gallienne, Laurent Stocker, Benjamin Lavernhe, Julien Frison, Adeline D'Hermy et Christian Hecq, vibrant hommage à la grande institution théâtrale française, raconte, sur le mode de la comédie, les trois folles heures précédant une représentation de "Macbeth" : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’ego secouent la troupe, mais s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas ! Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.

Le film sera présenté, en présence de l'équipe du film (sous réserve) le 13 janvier au soir, dans le somptueux cadre du cinéma Pathé Palace, qui a réouvert en 2024, rénové par l'architecte Renzo Piano.



Cette séance est réservée aux distributeurs et acheteurs internationaux accrédités aux Rendez-vous, en ouverture de cette édition.

Le programme des 28es Rendez-vous d'Unifrance à Paris

En préambule des Rendez-vous d'Unifrance à Paris, le lundi 12 janvier, se tiendra la 6e Journée de l'Export qui rassemblera, pendant toute l'après-midi au CNC, producteurs, exportateurs, distributeurs, diffuseurs, artistes et institutionnels de France et d’Europe, avec notamment la traditionnelle annonce des chiffres et tendances des films et programmes audiovisuels à l'international de l'année 2025 (accès sur invitation uniquement).

Le mardi 13 janvier marquera le lancement officiel des Rendez-vous. En milieu de journée débuteront, au cinéma Pathé Parnasse, les Paris Screenings (projections de marché cinéma & audiovisuel). Ces Screenings se dérouleront, pour le cinéma, du mardi 13 au jeudi 15 janvier, et pour l'audiovisuel, le mercredi 14 janvier. Les projections du mardi 13 et du jeudi 15 janvier auront lieu au cinéma Pathé Parnasse. Les projections du mercredi 14 janvier auront lieu quant à elles au cinéma 7 Parnassiens (accès sur accréditation).

Le mardi 13 janvier démarrera également le marché cinéma & audiovisuel à l'Espace C2 de l'hôtel Pullman Paris Montparnasse. Le marché se clôturera le vendredi 17 en début d'après-midi (accès sur accréditation).

Le mardi 13 janvier au soir aura lieu la projection du film d'ouverture des Rendez-vous, De la Comédie-Française, de Bertrand Usclat et Martin Darondeau, au cinéma Pathé Palace, en présence d'acheteurs (cinéma et audiovisuel), producteurs, représentants institutionnels et partenaires. La projection sera suivie d'un cocktail (accès sur invitation uniquement).

Le mercredi 14 janvier, en fin d'après-midi, auront lieu les remises du Prix Unifrance de la distribution (Unifrance Distribution Award) et du Prix Unifrance du diffuseur (Unifrance Broadcaster Award), par Daniela Elstner, au Pullman Paris Montparnasse (accès sur invitation uniquement).

Le jeudi 15 janvier, un petit-déjeuner réunissant une délégation d'attachés audiovisuels sera organisé au Pullman Paris Montparnasse (accès sur invitation uniquement).

Ce même 15 janvier, au soir, un French Cinema Award sera remis par Unifrance, au ministère de la Culture, à un artiste ayant œuvré de manière significative pour le rayonnement du cinéma français à l'international. À cette occasion seront également mis à l'honneur les 10 to Watch 2026 (accès sur invitation uniquement).

Le press junket , consacré aux films et programmes audiovisuels français amenés à sortir ou à être diffusés à l'étranger en 2026, aura lieu du samedi 17 au mardi 20 janvier au Sofitel Paris Arc de Triomphe, en présence de très nombreux artistes français (réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes, showrunners...) venus à la rencontre des journalistes internationaux (accès sur accréditation).



, consacré aux films et programmes audiovisuels français amenés à sortir ou à être diffusés à l'étranger en 2026, aura lieu du samedi 17 au mardi 20 janvier au Sofitel Paris Arc de Triomphe, en présence de très nombreux artistes français (réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes, showrunners...) venus à la rencontre des journalistes internationaux (accès sur accréditation). La promotion 10 to Watch 2026sera mobilisée pour un déjeuner avec la presse internationale le dimanche 18 janvier au Sofitel Paris Arc de Triomphe (accès sur invitation uniquement).

Profitant de la présence de nombreux journalistes internationaux aux Rendez-vous, Unifrance s'associera cette année encore à la cérémonie de remise des Prix Lumières de la presse internationale, qui se tiendra le dimanche 18 janvier à l'Institut du Monde Arabe. Cette cérémonie sera suivie par un cocktail de clôture, toujours à l'Institut du Monde Arabe (accès sur invitation uniquement).

Les 28es Rendez-vous d’Unifrance à Paris bénéficient du précieux soutien de : République française, CNC, Institut français, PROCIREP, TitraFilm, Wallonie Bruxelles Images, Cinando, Davines, Pullman Paris Montparnasse, Sofitel Paris Arc de Triomphe, Le film français & Variety.

Fournisseur officiel : Estandon (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.)

Unifrance remercie également : Vranken-Pommery Monopole, Mécène du Fonds de dotation Unifrance.

Le programme 10 to Watch est soutenu par Screen International.