À l’occasion de la prochaine édition des Rendez-vous d'Unifrance à Paris, Unifrance remettra le Prix Unifrance du diffuseur. Ce nouveau prix vise à récompenser le diffuseur étranger qui aura le plus contribué au rayonnement de l’audiovisuel français à l’international. Cette contribution peut prendre la forme d’une stratégie d’investissement, d’une offre éditoriale ou d’une programmation spécifique, ou encore des moyens déployés pour promouvoir les programmes français à l’étranger.
Rendez-vous d’Unifrance à Paris
Le lauréat sera désigné par un jury composé de professionnels de l’audiovisuel, sur la base des candidatures soumises par les distributeurs français à Unifrance.
Le diffuseur lauréat se verra offrir le voyage, l’hébergement ainsi que l’accréditation pour l’édition 2026 des Rendez-vous d’Unifrance à Paris.
Le prix sera remis lors de l’événement, le mercredi 14 janvier 2026, en même temps que le Prix Unifrance du distributeur, qui met, quant à lui, en lumière le travail des distributeurs des films français à l’étranger.
En lien avec cette actualité
Manifestations(1)
Rendez-vous d'Unifrance à Paris - 2026
Cinéma, Audiovisuel, Marché international
France
du
au