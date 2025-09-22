Le lauréat sera désigné par un jury composé de professionnels de l’audiovisuel, sur la base des candidatures soumises par les distributeurs français à Unifrance.



Le diffuseur lauréat se verra offrir le voyage, l’hébergement ainsi que l’accréditation pour l’édition 2026 des Rendez-vous d’Unifrance à Paris.



Le prix sera remis lors de l’événement, le mercredi 14 janvier 2026, en même temps que le Prix Unifrance du distributeur, qui met, quant à lui, en lumière le travail des distributeurs des films français à l’étranger.