Du 13 au 22 mars 2026, le Kaboom Animation Festival, basé à Utrecht (Pays-Bas), mettra à l’honneur l’animation internationale. À cette occasion, la création française sera particulièrement bien représentée avec plusieurs courts-métrages sélectionnés en compétition, et la présence d’une double délégation de professionnels, composée de producteurs émergents et de professionnels XR.
Festival incontournable dédié au cinéma d’animation sous toutes ses formes, Kaboom s’est imposé ces dernières années comme un rendez-vous majeur pour les talents et les industries créatives européennes. L’édition 2026 accueillera une nouvelle fois un large panorama d’œuvres innovantes et audacieuses, parmi lesquelles de nombreux courts métrages français.
Les courts français d'animation au Kaboom 2026
Compétition internationale
- S the Wolf de Sameh Alaa
- 2h14 de Luciano Lepinay
- Une fugue de Agnès Patron
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- La Mort du poisson de Éva Lusbaronian
- Max de Émilien Pichon
- Jeanne & Jean Jean de Thanys Martin
- Autokar de Sylwia Szkiłądź
- El Cuerpo del Cristo de Bea Lema
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
Short Docs
- Soixante-sept millisecondes de fleuryfontaine, Galdric Fleury, Antoine Fontaine
- L'Horizon du bout du nez de Etienne Bonnet
- Their Eyes de Nicolas Gourault
Poetry in Motion
Présence d'une double délégation française
Unifrance accompagnera une délégation de producteurs émergents, dont la présence sera particulièrement mise à l’honneur lors des journées professionnelles organisée du 16 au 18 mars. Cette délégation réunira :
- Avantika Singh Desbouvries – Salt for Sugar Films
- Shanti Bourse – Autour de Minuit
- Barbara Vougnon – Tchack
- Valentin Maupin – Avec ou sans Vous
Cette initiative vise à favoriser les rencontres avec les professionnels internationaux présents au festival et aide ces professionnels à faire le passage du court au long-métrage.
Initié par l’Institut Français aux Pays-Bas, en partenariat avec l’Ambassade de France en Belgique, l’Institut français du Luxembourg et Unifrance, le programme French XR in Benelux a constitué une délégation de 5 professionnels de la XR française, suite à un appel à candidature.
La mission French XR in Benelux au Kaboom Animation Festival se tiendra du 16 au 18 mars et permettra aux cinq professionnels, studios et producteurs sélectionnés de découvrir le programme Industry Days du festival, de promouvoir un ou plusieurs projets de XR auprès de producteurs issus des Pays-Bas, de Belgique et du Luxembourg ainsi que d’identifier des opportunités de co-production avec les pays du Benelux.
Les professionnels français de la XR qui participeront à la mission professionnelle French XR in Benelux au Kaboom Animation Festival :
- William Board – Dark Euphoria
- Fabrice Otano – Disnosc
- Léna Nicollet – Escalenta
- Amaury Campion – Studio Geppetto
- Fabienne Giezendanner – Zéro de Conduite Productions
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