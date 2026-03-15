Coproduit par Galeries Lafayette Création, Misia Films et Alambic Production, et distribué à l'international par Manifest, Deux personnes échangeant de la salive met en scène Luàna Bajrami et Zar Amir au cœur d'une société dystopique ou toute relation physique entre humains est bannie, au profit de la consommation de luxe. Pour mémoire, le dernier court-métrage français (catégorie fiction) à avoir obtenu cette récompense est Le Mozart des pickpockets, en 2008.

Deux personnes échangeant de la salive

Déjà récompensé par le Grand Prix au Festival de Cannes 2025 ainsi que de nombreux autres prix internationaux (BAFTAs, European Film Awards, Valeur sentimentale a été coproduit pour la France par Lumen, MK Productions et Arte France Cinéma. Le film est vendu par mk2 films à l'international.

Valeur sentimentale



Unifrance félicite chaleureusement toutes les structures françaises impliquées dans la conception et la distribution de ces deux films !

L'association tient également à rendre hommage à Un simple accident de Jafar Panahi, choisi pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film international. Et bien sûr à Arco de Ugo Bienvenu et Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han, tous deux nommés à l'Oscar du meilleur film d'animation. Trois longs-métrages aux très beaux parcours internationaux, en festivals et dans les salles. Enfin citons Papillon, de Florence Miailhe, nommé dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation.



En amont de la cérémonie, Unifrance avait organisé un déjeuner convivial en présence des nommés des productions et coproductions françaises ainsi que des représentants des institutions, parmi lesquels Gilles Pélisson, président d'Unifrance et Gaëtan Bruel, président du CNC. Un déjeuner qui a permis à toutes et tous d'échanger et de se retrouver avant la cérémonie du lendemain.



Au même moment, toujours de l'autre côté de l'Atlantique, s'achevaient les Rendez-Vous with French Cinema in New York, coorganisés par Unifrance. Avec plus de 20 artistes présents tout au long de 10 jours de présentation de cinéma français, ces rendez-vous ont connu une nouvelle fois beaucoup de séances complètes. La séance de clôture avec le film Alpha, en présence de Julia Ducournau, a été suivie d’un débat passionnant. Le film sortira le 27 mars sur les écrans américains par le distributeur Neon, heureux distributeur de Valeur sentimentale.